Cerrar las cortinas y dejar la luz y la radio prendida: los consejos de la Policía de Maldonado para evitar robos en verano

Desde Punta del Este

En la Jefatura de Policía de Maldonado nadie se puede tomar licencia desde el 15 de diciembre hasta el 28 de febrero. Empezando por el administrativo de menor rango hasta llegar al jefe, el comisario mayor Erode Ruiz, todos trabajan en los meses más álgidos del verano. La seguridad es un factor fundamental para el turismo y se ha vuelto una preocupación de los visitantes nacionales y extranjeros que llegan a los balnearios de Maldonado.

Tal es el caso de Punta del Este, un destino que se caracteriza por recibir a visitantes de alto poder adquisitivo, donde el lujo y la suntuosidad son una constante durante los meses de enero y febrero. Esto, afirmó el vocero de la Jefatura de Maldonado, Joe López, también lo notan los delincuentes, que aprovechan los momentos en los que hay “más movimiento” para cometer los delitos y obtener un mejor botín. La teoría ya había sido manejada por el propio Erode Ruiz, quien afirmó en diciembre de 2017 en una entrevista con El Observador que con la llegada de turistas, también aumenta la llegada de delincuentes.

Los primeros protagonistas de la temporada de verano 2018-2019 en la península esteña fueron cuatro chilenos, que luego de pasar por otros balnearios de Maldonado se trasladaron a Punta del Este para robar una serie de casas cuidadosamente seleccionadas. Los cuatro hombres fueron detenidos el pasado 1° de enero en el peaje de Solís, sobre la Ruta Interbalnearia. Llevaban guantes y pinzas que usaban para ingresar a las casas, así como varios artículos robados. La división de inteligencia policial y los registros de las cámaras de seguridad permitieron dar con los ladrones, que, de no haber sido detenidos, podrían haber hecho “estragos” en el verano, dijo López a El Observador.

Pero a pesar del fuerte dispositivo de seguridad que se despliega año a año en Punta del Este, con personal de la Guardia Republicana, apoyo aéreo del Ministerio del Interior, el Programa de Alta Dedicación Operativa, gente de la Dirección Nacional de Inteligencia y de Interpol, la mayor causal de los hurtos son los “descuidos de los propios turistas”, opinó López. En este sentido, sostuvo que desde hace varios meses personal de la Escuela de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior trabaja en conjunto con las inmobiliarias para que les den a sus inquilinos recomendaciones de seguridad.

Entre esos consejos se encuentra, por ejemplo, cerrar las cortinas de la casa en la noche, prender las luces y dejar la radio a un volumen razonable para que los delincuentes piensen que hay gente. También se recomienda tener cerradas las aberturas en todo momento. Por ejemplo, si los inquilinos están haciendo un asado en la barbacoa del fondo, se pide que tengan la precaución de cerrar con llave las entradas que den al frente. “Muchos hurtos se dan por eso”, precisó López.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este, Jorge Díaz, confirmó a El Observador que han realizado contactos con la Policía de Maldonado para recibir recomendaciones en materia de seguridad. Díaz, que maneja una serie de administradoras de viviendas en el balneario esteño, dijo que ser “alarmista” en esta materia no es “lo mejor”, pero remarcó que “sin seguridad no hay turismo”. Eso, según él, es algo que “todo el mundo debe entender” y apuntó especialmente a la Policía.

Díaz afirmó que hubo un “crecimiento impresionante” en la instalación de cámaras de seguridad en los complejos privados. Se suman a las instaladas en la vía pública por la Intendencia de Maldonado, que blindó con más de mil cámaras al departamento. El centro de vigilancia es operado por el Ministerio del Interior y técnicos de la comuna.

Las comisiones de propietarios de los complejos privados, sean de apartamentos o casas, están “muy preocupadas” por el tema de la seguridad en Punta del Este. “Como todo sudamericano, no confían mucho en la Policía. Sienten que con una cámara resuelven en un porcentaje altísimo el problema de seguridad”, detalló Díaz que, sin embargo, no cree que las cámaras puedan prevenir los delitos.

Por otra parte, opinó que en Punta del Este “los chorros se han ido perfeccionando y ahora también roban apartamentos”.

A pesar de algunos “episodios” que “se deberían erradicar”, Díaz consideró que Punta del Este sigue siendo un destino “muy seguro” para los turistas. Asimismo, reconoció el trabajo del jefe de Policía de Maldonado, Erode Ruiz, a quien describió como un “comisario de la calle y no de los escritorios”.

“Es un destino muy seguro, aunque hay episodios que deberíamos erradicar. ¿Cómo? No sé. No sé cómo se convence a un chorro de que no robe más. Pasa por ahí la cosa”, concluyó.