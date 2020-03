Policías salen a la calle a controlar que no haya concentraciones de personas

La Dirección Nacional de la Policía emitió una directiva a todas las jefaturas del país: dar cumplimiento a lo dispuesto por el presidente Luis Lacalle Pou en la conferencia de prensa de este viernes, en la que declaró la "emergencia sanitaria" en forma "preventiva", y anunció medidas para frenar la propagación del coronavirus, una enfermedad que hasta el momento han contraído al menos seis personas en Uruguay pero se aguardan más confirmaciones. Entre las primeras disposiciones en la fase actual, están la suspensión de todos los espectáculos deportivos y la "recomendación" de suspender las reuniones entre varias personas. "La exhortación es a no aglomerar gente", dijo el primer mandatario.

El jefe de Policía de San José, Orestes Da Silva, redactó un comunicado de prensa este sábado en directa línea con ese mandato. Allí anunció la "inmediata fiscalización del cumplimiento de lo decretado" por el presidente. "Se exhorta a toda la población del departamento a actuar con responsabilidad y conciencia para evitar males mayores", escribió el jerarca, y advirtió: "En caso de que no se dé cumplimiento a lo establecido, la Policía actuante dispondrá la inmediata disolución de la reunión y de ser necesario actuará con los incumplidores bajo la figura delictiva de desacato".

Según supo El Observador, otros jefes departamentales impartieron órdenes a los subalternos de dar prioridad al control de eventuales aglomeraciones a la hora de patrullar las calles.

"Estamos yendo por los lugares donde pueden existir grandes concentraciones y tratar de hablar con la gente", dijeron fuentes de la Jefatura de Montevideo. Y entre esos lugares, agregaron, están "los boliches".

En el caso de Canelones, el jefe de Policía Víctor Trezza dijo que se tratará de hacer respetar el comunicado de la intendencia canaria, que también decretó la suspensión de "todos los eventos culturales, gastronómicos, deportivos o de cualquier naturaleza a desarrollarse en espacios públicos", y exhortó asimismo a "la población en general, a no concurrir o promover eventos de cualquier naturaleza a desarrollarse en espacios privados".

Trezza quiso ser claro en señalar que no van a salir "a cerrar restaurantes", y que el accionar de los policías canarios consistirá en cambio en dar cuenta, si encuentran situaciones que lo ameriten, a las autoridades sanitarias tanto del Poder Ejecutivo como municipales. "Estamos a disposición en caso de incumplimientos para dar la correspondiente prestación de las garantías", añadió.

En Cerro Largo, la referencia es lo anunciado por Lacalle Pou. Si se constata alguna reunión pública que propicie la propagación del virus, la policía actuará como si se tratara de la presunta comisión de un delito, aunque no de gravedad. "Si no se ajustan a la disposición de Presidencia, se dará cuenta a la justicia correspondiente", dijo el jefe José Adán Olivera, quien considera importante resaltar que la "alerta sanitaria rebasa el interés económico", y que debe primar "el interés general sobre el particular".

Policía en caso de pandemias

De acuerdo al segundo inciso del artículo 2º de la Ley Orgánica de la Salud Pública, en caso de haber una pandemia dentro del país, "el Poder Ejecutivo dispondrá la intervención de la fuerza pública para garantizar el cumplimiento de las medidas dictadas".

La Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus era una pandemia este 11 de marzo.

El jefe de Policía de Maldonado, por su lado, aseguró que también está a disposición de "las autoridades municipales y departamentales de Salud" y que este lunes elevará a la Dirección Nacional "el reporte con los resultados" de las actuaciones policiales en el marco de la emergencia sanitaria.

En el norte del país, el jefe de Policía de Salto, Carlos Ayuto, afirmó que los uniformados a su cargo tienen una misión definida: "Que se haga cumplir lo que el señor presidente dispuso en conferencia de prensa". "Es lo que el Ministerio (del Interior) nos pidió", insistió, y quiso aclarar luego que no se encontraron irregularidades hasta este sábado a la noche.

Alberto González, jefe de Artigas, dijo en la misma línea que "la resolución para todas las jefaturas" es la misma: "Evitar las aglomeraciones". "Fiscalizamos todo lo que podemos", sostuvo luego. "Si hay irregularidades, vamos a comunicar en forma inmediata, aunque por el momento todo ha sido normal, porque la gente tiene conciencia", añadió.

Concentración

En la conferencia de prensa de este viernes, Lacalle Pou no especificó qué se entiende exactamente por aglomeraciones o concentraciones de personas. "Podemos entrar en las cifras que se manejan, más de 1.000, pero cuando uno dice una cifra, es arbitraria", aseguró el presidente de la República.

Pero sin embargo recomendó: "Lo mejor en estos tiempos, inclusivo (por) quien habla, es abstenerse de reuniones".