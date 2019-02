Por qué Naithan se llama Naithan: el invento de la madre que inspiró a varios uruguayos

Nahitan Nández, el exjugador de Peñarol que estrenó la camiseta de la selección en este Mundial, causó furor en 2018. Nehitan, Neitan, Neythan, Naitan, Neytan y Naythan fueron algunas de las formas con las que los padres uruguayos nombraron a sus hijos.

Pero, ¿por qué su madre lo nombró así? En una entrevista realizada por El Observador para un ciclo especial de historias de futbolistas durante el Mundial 2018, explicó el verdadero origen.

"Conozco a una persona que se llama Natan. Y digo: el día que yo tenga un hijo le voy a poner Naithan. Me correrán del juzgado, yo que sé. Y "Naithan" no existía. Ahora hago una cuadra y me encuentro con 50", contó en ese momento María Acosta, la madre del futbolista.

Varios padres se inspiraron en el cine y la música para designar a sus hijos. En 2018 nacieron 12 Rihanna, 12 Yandel, 10 Marilyn, siete Thalía, seis Sabina, cuatro Raphael, tres Shakira y dos Lennon, según información de la Dirección Nacional de Identificación Civil publicada por El País.

También 12 varones fueron registrados como Braulio, igual que el joven uruguayo que triunfó en el concurso de canto La Voz Argentina en diciembre pasado, de apellido Assanelli.

Mirko, el hijo del comunicador argentino Marley, inspiró a varios padres uruguayos. En 2018 nacieron dos varones y siete niñas llamados así.

Como todos los años que hay un campeonato mundial de fútbol, la Dirección Nacional de Identificación Civil se tiñó de celeste: 35 padres uruguayos eligieron variables de Edinson (como Edinson Cavani) para nombrar a sus hijos.