“¿Por qué tengo que lavar los platos?” La queja de Djokovic a su esposa antes de la final del US Open

“¿Por qué tengo que lavar los platos?”, pregunta Novak Djokovic en un video de Tik Tok que publicó su pareja, Jelena Djokovic, en la que se ve al tenista mientras limpia una cacerola en su cocina, a horas de haber disputado y ganado las semifinales del abierto de Estados Unidos, en el que terminó perdiendo la final el pasado domingo.

“Así medita después de su partido nocturno. Él es mi MVP en la cocina”, escribió Jelena al compartir la publicación.

El video que se viralizó en las redes tiene un diálogo entre Nole y su esposa.

📹 La mujer de @DjokerNole compartió en su cuenta de Tik Tok un video del serbio realizando tareas domésticas la misma noche en que había obtenido su pase a semifinales del #USOpen



✍️ Jelena "Así medita después de su partido nocturno. Él es mi jugador más valioso en la cocina" pic.twitter.com/72e8RPtF9Z — El Gráfico (@elgraficoweb) September 15, 2021

“¿No te gustó romper raquetas? Y estar haciendo ojitos a la jueza”, fue la respuesta de Jelena tras la pregunta del tenista.

“Primero, las raquetas me las regalan, y después, la jueza me miraba a mí. No sé porque creía que le podría tirar un pelotazo…”, agregó Nole. “Jugué más de tres horas anoche y me mandás a lavar los platos. No hay justicia en esto”, se quejó el tenista.

“¡Ya termina rápido que tienes que ir a hacer la cama!”, dijo Jelena.

El llanto de Nole tras perder la final del US Open

A lo que Djokovic respondió: “Seguro Roger y Rafa no tienen que pasar por esto", en referencia a sus rivales Federer y Nadal.

El tenista serbio fue protagonista del US Open, en el que llegó a la final, pero cayó en la definición ante el ruso Daniil Medvedev.

Djokovic había ganado los primeros tres Grand Slams de la temporada, Australia, Roland Garros y Wimbledon, y de obtener el Abierto de Estados Unidos habría conquistado los cuatro grandes torneos del año, algo que no ocurría desde 1969, pero no pudo lograrlo al perder claramente por un triple 6-4.