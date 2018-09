Por qué y dónde ver cada una de las series ganadoras de los Emmy

Un placer para los espectadores de los premios Emmy es cuando gana la serie que miran, o la que es su favorita. Pero estos galardones, que tuvieron su 70° edición el pasado lunes, a veces también sirven como fuente de ideas sobre qué mirar a continuación. Descubrir una serie que no se conocía, o que nunca se había visto, y que de pronto se lleva múltiples reconocimientos puede ser razón suficiente para engancharse con ella.

Este es un repaso de las reseñas sobre esas series ganadoras publicadas por El Observador, además de una guía sobre dónde pueden verse esas series que ahora también son premiadas.

Barry (Mejor actor de reparto y Mejor actor de comedia)

Por qué verla: "Tal vez lo más interesante de Barry es la transformación de sus personajes a medida que avanza la serie y que escapa a todos los clichés característicos de este tipo de producciones. Con un ritmo que avanza sin pausa y un elenco donde todos brillan aunque sea unos minutos, Barry apareció a principios de año como una de las apuestas de HBO para 2018. Con la mitad del año terminada, sigue siendo de los estrenos más destacados en materia de series y una de las mejores comedias que hayan salido de la pantalla de HBO en los últimos años".

Reseña completa: Barry es una de las mejores (y más oscuras) series cómicas del año

Dónde verla: su primera temporada está disponible en HBO Go, y en plataformas como NS Now, Cablevision Play, DirecTV Play y TCC Vivo.

The marvelous Mrs. Maisel (Mejor serie de comedia, Mejor actriz de reparto, Mejor actriz, Mejor guión, Mejor dirección)

Por qué verla: "Tal vez sin querer, o tal vez queriendo, esta serie llegó en el momento más adecuado. En un año en que las mujeres alzaron la voz y denunciaron múltiples casos de abuso sexual –sobre todo en la industria del entretenimiento– la historia de Mrs. Maisel se acomoda perfectamente en un clima de pesar/euforia. Pesar por lo que debieron vivir cientos de mujeres y euforia porque por fin llegó la hora (#TIMESUP) de denunciarlo. The Marvelous Mrs. Maisel no es solamente una linda serie de época sino una historia con una heroína imperfecta que busca definir su propio destino, en un contexto que no le es para nada favorable, pero con un fuerza de voluntad envidiable y un humor ácido y preciso."

Reseña completa: Las maravillas de Mrs. Maisel y por qué esta serie fue la revelación de los Globos de Oro

Dónde verla: sus dos temporadas están disponibles en Amazon Prime Video.

American Crime Story: el asesinato de Gianni Versace (Mejor dirección, Mejor actor y Mejor miniserie)

Por qué verla: "la serie marca puntos altos en su ritmo y en la recreación de la época, con la vestimenta y la música como abanderados de aquel Miami de 1990. Además, el parecido físico entre Gianni Versace y Edgar Ramírez, el actor que lo interpreta, se acerca a lo escalofriante.Es inevitable que las miradas se posen en Darren Criss, el actor detrás de Andrew Cunanan. Entre gritos, mentiras, poses sugerentes y una moralidad dubitativa, a Criss –conocido de Murphy de las épocas de Glee– le alcanza un episodio para marcar que la psicopatía de su Cunanan es un pilar fundamental donde se apoyará la producción.

Reseña completa: El imperio que sangró

Dónde verla: la miniserie puede verse en la aplicación de Fox, y en plataformas como NS Now, Cablevision Play, DirecTV Play y TCC Vivo.

Black Mirror (Mejor guion de miniserie)

Por qué verla: "Si hay algo en lo que el guión de Black Mirror se destaca es en la composición de historias que claramente son de ficción, pero que no abusan de la fantasía ni de elementos demasiado irreales. Existen muchas historias futurísticas en el cine y la televisión, pero la gran mayoría de ellas pecan de ambiciosas y por eso resulta difícil para el espectador proyectar su vida en ellas. En Black Mirror, en cambio, todo lo que se muestra es imaginable y hasta probable".

Reseña completa: Black Mirror: el lado más oscuro de la relación del hombre con la tecnología

Dónde verla: las cuatro temporadas están disponibles en Netflix.

Game of Thrones (Mejor serie dramática y Mejor actor de reparto)

Por qué verla: "La temporada siete, entonces, finalizó con grandes momentos, pero sin grandes shocks. La construcción de la propia historia anticipó varias de las acciones que terminaron cerrando el episodio del domingo y la conclusión, por ende, podría haber sido previsible para algunos espectadores. Sin embargo, fue satisfactoria y brindó emociones y espectáculo en partes iguales".

Reseña completa: Game of Thrones, el show más grande de todos

Dónde verla: sus siete temporadas están disponible en HBO Go, y en plataformas como NS Now, Cablevision Play, DirecTV Play y TCC Vivo.

Westworld (Mejor actriz de reparto en drama)

Por qué verla: "Westworld cuenta con una historia extraña pero con temas profundos y complejos de fondo, ejecutada a la perfección por un grupo de actores de primer nivel que convierte a la serie en un producto de visualización obligatoria".

Reseña completa: Westworld: bienvenidos al oeste

Dónde verla: sus dos temporadas están disponible en HBO Go, y en plataformas como NS Now, Cablevision Play, DirecTV Play y TCC Vivo.

The Crown (Mejor actriz de drama y mejor dirección)

Por qué verla: "más allá de la belleza que filtra la pantalla el verdadero mérito está en el trabajo actoral. El trabajo de Claire Foy en el papel de la joven reina Isabel es maravilloso. A su impecable actuación se le suman las de Matt Smith en el rol del duque de Edimburgo, Vanessa Kirby como Margarita, Matthew Goode como su marido, entre otros tantos papeles secundarios que son igual de brillantes".

Reseña completa: El fin del cuento de hadas

Dónde verla: las dos temporadas de la serie están disponibles en Netflix.

También recibieron premios las miniseries Godless y Seven Seconds y la serie The Americans, todas disponibles en Netflix.