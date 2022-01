Postergan debut de murga que tiene más de medio plantel con covid

El debut de la murga Amables Vecinos en el concurso de agrupaciones carnaval de 2022, previsto para este lunes 24 de enero, se postergó por una semana y sucederá el lunes 31, con base eso en el protocolo acordado entre la Intendencia de Montevideo y Daecpu (la gremial que nuclea a los directores de conjuntos de carnaval), teniendo en cuenta que en ese elenco hay más de un 25% de componentes cursando covid.

Amables Vecinos, murga que logró un cupo entre las 21 que competirán este año tras su performance en la prueba de admisión, era el conjunto que iba a abrir esta contienda cultural, este lunes 24 a la hora 20.30 en el Teatro de Verano del Parque Rodó.

Conforme a lo dispuesto por Daecpu y la Intendencia de Montevideo en relación a casos de Covid, informamos que la murga Amables Vecinos fue reprogramada para la séptima etapa, al tiempo que su lugar en la primera noche será ocupado por Bafo da Onca, que actuará fuera de concurso. pic.twitter.com/wEYmX6jh0T — DAECPU (@daecpu_oficial) January 22, 2022

La postergación por una semana de su debut, que le fue comunicada al conjunto este sábado, no conformó a los integrantes del conjunto, considerando que no les soluciona totalmente la adversidad.

Eduardo Poschi, integrante de Amables Vecinos (canta en la cuerda de segundos, es vestuarista e integra el equipo que elabora los textos, entre otras responsabilidades que tiene), contó a El Observador que hay nueve de los 17 integrantes de la murga que están cursando covid (él es uno de ellos) y que estima que los últimos recuperados obtendrán el alta el viernes 28, por lo que previo al debut del lunes 31 habrá muy poco tiempo para ensayos a plantel completo o actuaciones en tablados.

“Nosotros hicimos las cosas bien, todo con responsabilidad, después de Reyes empezaron los casos y paramos la murga, van dos semanas sin ensayos, incluso no llegamos a hacer una pasada completa del espectáculo”, contó.

Tras puntualizar que los integrantes con covid “se encuentran todos bien”, admitió que “es una situación un poco loca, justo nos tocó solo a nosotros vivir esto… es algo nuevo para todos, entiendo que todos nos estamos adaptando pero tenemos la sensación de que no fue muy bien contemplada nuestra situación”.

Amables Vecinos ensaya en el club La Isla, en Malvín, en Míchigan y la rambla de Montevideo. Su espectáculo se titula “Estrategias”.

Como todo conjunto nuevo, “hay muchas ganas, pero también muchas dificultades, todo se hace con un esfuerzo bárbaro y esto la verdad es que nos complicó mucho”.

Las complicaciones suceden en dos planos, en lo artístico y en lo económico.

La murga, que tiene un costo operativo que no es menor para crear un espectáculo para el concurso, carece del esponsoreo de otras al ser un título nuevo y más en un momento de pandemia y dificultades económicas.

Además, no pudo ser contratada por los tablados para las primeras dos semanas del carnaval y eso significa una pérdida relevante de ingresos.

Los riesgos de que todo cierre “con números en rojo” son elevados, admitió Poschi.

Un aspecto no menos relevante es que el espectáculo no está debidamente ensayado y al no poder además hacer tablados, de pronto solo se pueden realizar algunos el fin de semana que viene, las condiciones en las que se debutará en el Teatro de Verano el lunes 31, aunque estén todos recuperados del covid, no serán las adecuadas.

“Tuvimos que suspender incluso el festival previo al carnaval, donde siempre se logra un respaldo económico importante, lo íbamos a hacer con la gente de la comparsa La Gozadera, pero lo tuvimos que suspender”, lamentó.

[#Carnaval2022] Amables Vecinos llega al desfile inaugural pic.twitter.com/20gkw8vVCd — Siempre Carnaval (@SiempreCarnavl) January 21, 2022

Vergüenza en el desfile inaugural

Amables Vecinos participó en el Desfile Inaugural del Carnaval, el jueves pasado, logrando el último puesto en el puntaje que el jurado le otorgó a las 21 murgas.

Si bien muchos indicaron que la presencia de sus pocos integrantes sobre la Av. Chacón en las canteras del Parque Rodó “fue una muestra de espíritu carnavalero”, la realidad, dijo, es que “pasamos mucha vergüenza, sentimos que la situación no fue debidamente contemplada, que no se buscaron todas alternativas, sentimos que hubo poca empatía”, aseguró Poschi.

Desfilaron pocos integrantes, los que no cursaban covid. “Al final del desfile hay un escenario en el que solo las murgas se suben a cantar… y subieron cuatro compañeros… fue una vergüenza, pusieron todo de ellos, merecen todo nuestro reconocimiento y respaldo, pero no fue algo que lo hayamos disfrutado”, añadió.

Los componentes de Amables Vecinos, a tono con su realidad, optaron por desfilar utilizando tapabocas, batas de médicos descartables y con una suerte de laboratorio ambulante en el que simulaban realizar testeos de covid.

“La verdad es que terminamos desfilando obligados por el reglamento, porque el que no desfila después no puede concursar, medio que fue contra nuestra voluntad tener que estar en el desfile”, concluyó.