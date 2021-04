Poyet y su look, el increíble motivo por el que en Chile se preguntan si debe ser sancionado

El entrenador uruguayo Gustavo Poyet, al frente de Universidad Católica de Chile, quedó en medio de una polémica en el fútbol trasandino debido a la vestimenta con la que ha dirigido los últimos partidos.

El técnico ha optado por salir a la cancha con equipos deportivos y no de traje, como solía hacerlo en sus actuaciones anteriores como entrenador, lo que ha llevado a que medio chilenos se pregunten si no debe ser sancionado, debido a que otros DT fueron denunciados por no usar vestimenta formal, informó el diario La Tercera.

El reglamento del fútbol chileno tiene un punto específico que refiere al look de los entrenadores y en las últimas fechas se han endurecido los controles en ese sentido.

Al respecto, el artículo 35 señala: “Los miembros del cuerpo técnico inscritos en la planilla de juego, para sentarse en la banca deberán vestir el buzo uniforme oficial del club, los que deberán ser distintos de aquél que utilicen los jugadores titulares en el campo de juego”.

@Cruzados

Poyet de peto, como llaman en Chile a los chalecos de entrenamiento

“El Director Técnico podrá utilizar un vestuario diverso, bajo la condición que contemple zapatos, pantalón largo y camisa, teniendo prohibido el uso de peto (chaleco de entrenamiento que suelen usar los jugadores suplentes). El incumplimiento de esta disposición por parte de los jugadores o cuerpo técnico será sancionado con una tarjeta amarilla administrativa para el infractor y por cada reincidencia será suspendido por una fecha”, se agrega.

Poyet fue consultado sobre el tema y manifestó que aún no se ha podido comprar un traje.

“A ver si puedo ir a comprar un traje, que me lo rompieron en la final (Supercopa) y no tengo traje todavía”, contó en La Otra Cámara de TNT Sports.

“Y si no me dejaron ir a comprarlo, no puedo comprarlo en ningún lado. Quise comprar ayer uno on line y digo ‘a ver si no me queda por acá (muestra su tobillo)’”, dijo el DT.

@Cruzados

Poyet en una práctica de la Católica

En sus partidos, Poyet ha usado camperas con distintivos de la Católica y por eso no ha sido denunciado por los árbitros.

La polémica surge porque otros entrenadores, Jaime García de Ñublense y Roberto Sensini de Everton, si fueron notificados en los informes arbitrales cuando faltaron a la etiqueta y deberán concurrir a los tribunales por eso.

Medios chilenos se han cuestionado si no hay una doble vara de las autoridades a la hora de sancionar.

Desde el ente rector del fútbol chileno explicaron que la diferencia en estos casos se da porque Poyet utilizó indumentaria oficial de su club y “el DT es parte del cuerpo técnico”, como dice el reglamento, mientras que en los casos de García y Sensini, uno lo hizo de chaleco, pantalones y zapatillas, y el otro de peto, que también está prohibido.

Poyet, que en febrero asumió en la Católica, el actual equipo tricampeón chileno, debuta este jueves (21:00) en la Copa Libertadores de visitante ante Atlético Nacional de Medellín por el Grupo F, en el que también está Nacional.