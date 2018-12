Precio del ganado gordo da un salto, con poca oferta después de las lluvias

Por Blasina y Asociados, especial para El Observador

Cambió bruscamente la tónica de mercado para el ganado gordo. En dos semanas el novillo trepó 15 centavos de dólar y pasó de un piso de US$ 3 por kilo carcasa a US$ 3,15 –o incluso algún centavo más por volumen y cercanía a planta–, luego de seis semanas consecutivas de baja.

Las últimas lluvias demoraron las cargas de ganado en varias zonas del país. Y aumentaron el poder de negociación de los productores, que en muchos casos han optado por retener los ganados a la espera de un repunte de precios.

La vaca gorda está más demandada que el novillo, con negocios que logran los US$ 3 por kilo para ganados especiales, y una escalera de valores hacia abajo por volumen y la calidad.

Para vaquillona pesada con destino a exportación, las referencias se ubican entorno a US$ 3,10 por kilo, y con destino a abasto levemente abajo, en el eje de US$ 3,06 por kilo.

Con una oferta retraída, la industria mantiene un firme interés de compra y agiliza el mercado, con entradas a planta que se acortaron, entre una semana y 10 días.

En noviembre –con la faena de vacunos más alta en ocho años– operadores del mercado estimaban que la actividad industrial tendría una fuerte caída en diciembre, hecho que hasta ahora no se ha concretado.

En la primera quincena de diciembre se faenaron casi 100.000 animales, 44% más que en el mismo período del año pasado (68.555 cabezas).

El último dato semanal de faena fue de 48.433 cabezas, 3% más que las 47.119 de la semana anterior. Con una mayor participación de vacas (51%) con 24.826 cabezas y 22.238 de novillos.

Aunque la operativa pueda verse afectada por los feriados de Navidad y Año Nuevo, la expectativa es que la actividad siga firme en enero, sostenida por el abasto.

En un escenario de firmeza, respaldado por el clima, el mercado de reposición acompaña la suba del ganado gordo. En el remate de Lote 21 este miércoles los terneros promediaron US$ 2,04 por kilo en pie, 6% más que los US$ 1,93 del mes pasado, con compras tanto por parte de invernadores como por operadores de la exportación en pie.

En Pantalla Uruguay este jueves los terneros promediaron US$ 2 por kilo, 3% más que en el remate de noviembre.

Ovinos: la preferencia por el cordero mamón se sostiene

Como viene ocurriendo desde noviembre, la colocación de las categorías adultas en ovinos es escasa y se mantiene la preferencia por el cordero mamón. La mayoría de las plantas siguen abocadas a esta categoría, que se negocia con un techo de US$ 3,50, y que registró un promedio de US$ 3,45 en la grilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado el lunes pasado.

Los corderos de hasta 35 kilos se mantuvieron en US$ 3,30 por kilo, los pesados en US$ 3,32. Los borregos se mantuvieron en US$ 3,30 mientras que las ovejas bajaron cinco centavos a US$ 2,94.

La faena semanal de ovinos se mantiene en niveles elevados aunque inferiores a los de un año atrás, con 31.776 cabezas. El 82% de los animales faenados fueron corderos.

Tonelada de carne exportada alcanzó los US$ 4.000

El precio por tonelada de carne vacuna exportada subió respecto a la semana anterior y fue el más alto en seis meses. Promedió US$ 4.000 en la semana cerrada el 15 de diciembre, casi US$ 500 por encima que el promedio acumulado anual de US$ 3.536 por tonelada, aunque con un volumen semanal exportado relativamente bajo (6.563 toneladas), según los datos publicados por el Instituto Nacional de Carnes.

En lo que va de 2018 el promedio por tonelada exportada se ubicó en US$ 3.534, es decir 2,7% arriba de las US$ 3.444 en el mismo período del año pasado.

Mientras tanto, en carne ovina, el precio dio un salto a US$ 5.288 por tonelada (US$ 790 más que los US$ 4.504 de la semana anterior).

En el acumulado de 2018 lleva un promedio de US$ 4.577 y mantiene una brecha de 6,7% respecto a igual periodo de 2017 (US$ 4.291). El volumen exportado está 3,3% por encima que el de un año atrás (14.026 toneladas vs. 13.582).