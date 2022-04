Precios: oficialismo promete medidas "de fondo" y el FA habla de gente que "tendrá que vivir de prestado"

La coalición de gobierno defendió este martes en el Senado la actuación del Poder Ejecutivo ante la escalada internacional de los precios, en el marco de la discusión por el tratamiento en carácter grave y urgente del proyecto de ley que exonera del IVA mínimo (10%) la venta de pan blanco común, galletas de campaña, pastas y fideos por un plazo de treinta días.

El proyecto, que fue aprobado en la cámara alta, supone la segunda iniciativa de su tipo en pocos días que el Poder Ejecutivo envía al Parlamento destinada a frenar el alza en los precios de productos de primera necesidad, luego que hace dos semanas hiciera lo mismo con el asado de tira con hueso.

"Es conocida la situación que vive el país en cuanto a la carestía que estamos atravesando", reconoció en sala el senador nacionalista Sergio Botana. "Es el mayor drama de este momento", afirmó.

El legislador adjudicó la situación a factores externos, entre ellos el incremento generalizado de la inflación a nivel mundial. Allí puso como ejemplo a Estados Unidos, un país acostumbrado a registros no superiores a 1% anual, y que sin embargo en marzo marcó un récord de 7%. También Turquía, con tasas de 36%. "Ni que hablar de nuestros vecinos", señaló. Todo, señaló, debido a la expansión monetaria destinada a financiar los déficits derivados de la caída de actividad y los gastos extraordinarios que hubo que hacer para enfrentar la pandemia.

Entre las consecuencias recientes, Botana mencionó la invasión rusa a Ucrania, que dejó fuera del mercado al primer y al tercer exportador mundial de trigo respectivamente. Recordó al respecto que el precio de ese cereal viene de un incremento de 8% en marzo, al llegar a la marca histórica de US$ 491 la tonelada en Chicago. En diciembre ya había tenido otra suba de 18%.

Botana destacó que el gobierno ha venido tomando algunas medidas para paliar la carestía, como disponer que los incrementos en las tarifas públicas fueran menores a la inflación registrada. También resaltó que con el proyecto sancionado este martes se aceptaba un renuncia fiscal estimada en US$ 1 millón mensuales.

"Es por un período breve" señaló Botana, "con la esperanza de que el conflicto internacional se termine" y que la suba generalizada de las tasas de interés a nivel internacional tenga resultado. Se trata, dijo, de una medida urgente e inmediata, "que no le va a solucionar la vida a nadie" pero que constituye una respuesta rápida a cuenta de "medidas más de fondo" que ayuden a moderar la suba de precios en el país.

El senador nacionalista reconoció que el Parlamento ya debería haber empezado a “combatir” la suba de precios antes, pero dijo que no pudieron hacerlo por la elección del 27 de marzo. "Estábamos abocados a un referéndum que nos había impuesto el Frente Amplio y en cuanto lo terminamos, empezamos con estas medidas y vendrán más”, señaló.

La iniciativa implica asimismo un régimen de devolución del IVA en las compras en plaza e importaciones de bienes y servicios destinados a integrar, directa o indirectamente, el costo de los bienes comprendidos en el beneficio. Las exoneraciones previstas, por un mes, podrán ser prorrogables por igual período por única vez.

Se "comieron" el ajuste

El proyecto será refrendado este miércoles en la Cámara de Diputados. De todos modos, para el Frente Amplio está muy lejos de constituir una solución y por eso la bancada opositora reclamó medidas más amplias y más profundas.

Para el senador Daniel Olesker (PS) el problema central está en los ingresos.Según relató, las jubilaciones ajustaron únicamente este año 6,16% y los trabajadores públicos el 7%. El alza de precios, dijo el senador, hizo que se "comieran" ese ajuste en apenas los tres primeros meses del año. Algunos privados, señaló, tuvieron un ajuste semestral, pero otros deberán pasar todo 2022 sin ningún tipo de correctivo.

Olesker reclamó en ese sentido que el gobierno implemente en julio un ajuste diferencial a pasivos y estatales, y convoque a los Consejos de Salarios para que en el ámbito privado pueda corregirse la "disparada" de la inflación. "Esta es la verdadera solución", aseguró. "Nadie puede esperar nueve meses más cuando la inflación le consumió el 80% del ajuste y cuando muchos saben que, en poquito tiempo, van a tener que vivir de prestado".

El senador socialista también estimó necesaria la implementación de la exoneración de IVA a una canasta de productos que represente el 30% del consumo habitual de los uruguayos. Lejos de la ley sancionada este martes que, según sus cálculos, representará un rebaja de apenas $ 190 por mes en un salario de $ 50 mil.

"Un acuerdo de precio requiere más tiempo, nadie se le puede ocurrir que el conflicto bélico en un mes va a terminar y los precios del trigo y el petróleo se va a desfondar", dijo. "Es un absurdo".

Para el senador Charles Carrera (MPP) la medida votada este martes es un "parche" que lejos estará de solucionar el problema de fondo. "Estamos convencidos de que la rebaja del IVA debe hacerse de manera focalizada, atendiendo la canasta básica y el gas", expresó.

En tanto su colega Eduardo Rubio (VA) reclamó una "desgravación selectiva" en el precio del gasoil. "Eso es clave", aseguró. El beneficio, explicó, debería ir destinado a aquellos pequeños y medianos productores que están al margen de las ganancias que, para algunos sectores, reporta el alza de los alimentos al "no estar enganchados en la cadena que ha tenido una explosición de los precios internacionales". Al contrario, dijo, han sido perjudicados, lo que entre otros problemas traerá un mayor incremento en el despoblamiento de la campaña. Rubio insistió en la necesidad de que el gobierno deje de "pasar boletas" por el referéndum sobre la ley de Urgente Consideración (LUC). "Si no toma nota de esto, demostrará que no está en la misma realidad que la inmensa mayoría de la población".

Un límite a la codicia

En Cabildo Abierto, el senador Guillermo Domenech advirtió que el incremento en los precios no puede ser atendido con medidas puntuales como la votada este martes. Debe haber, dijo, una solución general para el problema.

Los liderados por Guido Manini Ríos promovieron en la sesión un pedido para que el Ministerio de Economía y Finanzas proceda a exonerar el IVA a una "canasta importante" de productos de primera necesidad. La lista de Domenech incluyó harina, arroz, azúcar, aceite, fideos, sal, polenta, pulpa de tomate, porotos, leche en polvo, huevos, cocoa, café, avena, carne picada, paleta, ossobuco, falda, pollo, carne de cerdo, pan flauta y galleta de campaña.

El senador cabildante consideró además que el gobierno deberá promover acuerdos de precios con las cadenas de distribución y evitar situaciones tan "absurdas" como que un mismo producto tenga un costo sensiblemente mayor en Rivera que en la vecina ciudad brasileña de Livramento.

Domenech ajdudicó el problema de fondo a la cada vez mayor concentración de la propiedad y de la riqueza a nivel mundial. En el último gobierno del Frente Amplio, apuntó, se vio ese fenómeno en el agro "con la mayor concentración de la propiedad de la tierra en la historia del Uruguay". También en la banca, las finanzas y los fondos de inversión.

Y como "la codicia es una mala consejera" el senador cabildante consideró necesario que "el capitalismo salvaje y depredador, que no conoce limitaciones, tenga un freno". Allí apeló a viejas herramientas como la ley de Subsistencias o la Comisión de Productividad, Precios e Ingresos (Coprin) implementada durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco. También de otras vigentes hoy, como la ley de Defensa de la Competencia.

"El Estado debe tener una presencia activa", reclamó. "Si no, esto se volverá incontrolable". Quizás, dijo, dentro de la "ortodoxia liberal" que hoy impera "haya llegado la hora de implementar un límite a la codicia de los seres humanos".