Precipitaciones tonifican el mercado ganadero y se afirma la reposición

Los últimos episodios de lluvias dan solidez a un mercado ganadero que ya venía en ascenso, tanto para la hacienda gorda como para la reposición. Muchos productores han retraído la oferta –que sigue muy limitada– y que podría aparecer en mayor volumen a fines de marzo o principios de abril.

Los negocios por novillo gordo se mueven en valores un escalón por encima de la semana pasada, en el eje de US$ 3,30 por kilo en cuarta balanza para los especiales de exportación, con lotes voluminosos que superan esa referencia, aunque son casos muy puntuales. Este ganado es el que menos se encuentra. Hay equipos kosher operando en algunas plantas y genera una demanda adicional.

La vaca gorda especial cotiza entre US$ 3 y US$ 3,10, con mayor interés industrial frente a las demás categorías. La vaquillona es la menos demandada y se comercializa en US$ 3,10 - US$ 3,15.

Las entradas a planta se mantienen cortas, entorno a una semana.

En los próximos días comienza la faena de ganado proveniente de corral con destino a la Cuota 481. Operadores consultados estiman que tendrá una incidencia menor sobre la demanda de ganados de pasto.

Uruguay acompaña una tendencia regional de ascenso de valores, que en el caso de Brasil llevó al novillo gordo a un valor máximo en reales la semana pasada, con un una referencia en dólares de US$ 3,72 por kilo.

Sube el ganado gordo y se afirma el mercado de reposición, impulsado por el componente climático. En Lote 21, en el primer remate del año, 10 categorías aumentaron más 10% sus promedios respecto a diciembre. Los terneros lograron un promedio de US$ 2,14 con un aumento de 12,63% frente al remate anterior, con colocación total. Fue destacada la suba de valores para novillos de uno a dos años, de 17%, que quedaron en US$ 1,85. También se destacó el precio para vacas de invernada, con un alza de 18% respecto al remate de diciembre, cotizando US$ 1,38 en promedio.

Se observa con atención la situación sanitaria en frigoríficos. La industria evalúa junto al Ministerio de Salud Pública (MSP) la aparición de casos de covid-19 y se ajusta la actividad, en algunos casos con descansos de tipo sanitario según la situación epidemiológica. Los contagios intraplanta han sido excepcionales. Retomó la operativa Las Piedras. Siguen sin actividad Carrasco, Colonia y Tacuarembó, que vuelven la semana próxima. Posiblemente esto impacte sobre el dato de faena que se publicará el lunes 8.

En la última semana de enero se faenaron casi 45.000 vacunos, levemente por debajo de la semana previa, pero 28% superior a igual período del año pasado y enero cerró con una faena 37% superior a la de ese mes de 2020.

En el mercado internacional, se mantienen las dificultades de colocación en Europa, pero hay una demanda sostenida desde China, Estados Unidos y Canadá.

El precio semanal de exportación de carne vacuna mostró un repunte semanal y se ubicó en US$ 4.147 por tonelada al 30 de enero, de acuerdo a los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC). En lo que va del año se llevan exportadas 29.425 toneladas a un promedio de US$ 3.706, un 11% por debajo de los US$ 4.179 de un año atrás.

Las perspectivas son esperanzadoras mientras avanza la vacunación contra el covid-19 en el mundo. En el mercado ganadero el panorama es de firmeza hacia adelante, con un evento Niña que parece debilitarse y un mejor escenario desde el punto de vista forrajero.

Ovinos: demanda y subas

En ovinos la demanda supera a la oferta, con China traccionando el mercado. Enero cerró con la mayor faena de ese mes en siete años.

Los corderos livianos cotizan en el eje de US$ 3,06, el cordero pesado en US$ 3,10, los borregos en US$ 3,07, los capones entorno a US$ 3,02 y las ovejas en US$ 2,91.

El precio semanal de exportación para carne ovina fue US$ 4.419 la semana pasada, por debajo de los US$ 5.266 previos. En el acumulado anual se llevan exportadas 1.796 toneladas a un promedio de US$ 4.713, apenas 1% menor a los US$ 4.761 de un año atrás.