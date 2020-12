Preocupación ante aumento de casos positivos de covid en trabajadores de la salud

Desde que se anunciaron los primeros casos de covid positivo en Uruguay, fueron 749 las personas contagiadas que trabajan en la salud. Actualmente, los casos activos son 181. Y estas cifras -sumadas al avance de los cuarentenados- alarman a la Federación de Funcionarios de la Salud Pública (FFSP), que teme no poder cumplir con los servicios.



"Entendemos que hay que cuidar al trabajador de la salud porque se pueden tener muchos respiradores y muchas tecnologías, pero si no queda personal para poder atender, si no queda personal en los móviles para ir a atender a domicilio, se va a dificultar la atención", explicó en declaraciones a la prensa Martín Pereira, presidente de la FFSP.



El dirigente sindical remarcó la necesidad de "cuidar al trabajador de la salud para que puedan seguir trabajando y que la pandemia se siga teniendo bajo control, sobre todo ante la gran suba de casos en CTI , sumado a los casos diarios que no han bajado de 300". Para Pereira, "las perspectivas son que esto siga a ese sentido (creciendo)".

A cada rato se suman más trabajadores de la salud en aislamiento. Cada día que pasa es mayor el agotamiento físico y mental.

Si no hay personal de salud que va a pasar?????

La exhortación del presidente de la FFSP a la población es que se cuide, a la vez que cuide al personal de la salud, evitando asistir a los hospitales innecesariamente y accediendo a las consultas telefónicas. Sobre la exhortación a los ciudadanos de Montevideo, Canelones y Chuy a evitar consultas médicas no urgentes por parte del Ministerio de Salud Pública, Pereira dijo a El Observador que la medida es eficiente. "Hay que bajar las consultas y el movimiento de usuarios dentro de los hospitales y hay que tratar de reducir las camas que se puedan para formar los grupos de trabajo del personal de la salud y tener trabajadores a la orden", agregó. "Cada vez que hay un contagio se generan distintos aislamientos, que se están dando a diario en varios hospitales públicos y privados", manifestó el dirigente y explicó que el multiempleo hace que los contactos se amplifiquen y que si un profesional tiene coronavirus, eso pueda generar más de un vacío en distintos hospitales, porque algunos trabajan en dos o tres lugares a la vez. Consultado sobre si los casos de coronavirus dentro del personal de la salud se generaron más en un ámbito que otro, Pereira indicó que los contactos se suelen dar en consultas, en la atención a pacientes internados y en las consultas a domicilio.