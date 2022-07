Presidente de la gremial de tamberos de Florida explicó por qué sigue el cierre de tambos

Los tamberos están “con facturaciones muy buenas”, recibiendo en promedio en el entorno de US$ 0,43 y US$ 0,44 por litro de leche remitido, pero todavía no se alcanzan los buenos valores de 2014 y llegar a un buen margen que permita que los productores no dejen el rubro sigue siendo un desafío, dado que los costos productivos están altos, comentó a El Observador Fabián Hernández, presidente de la Sociedad de Productores de Leche de Florida (SPLF).

“Se siguen perdiendo tamberos, es como una sangría que no para”, resaltó y comentó que hay varios elementos que hacen que el sector no sea atractivo para el recambio generacional, entre ellos la falta de un adecuado margen de rentabilidad y los conflictos sindicales como el que está sucediendo en la industria. Según dijo, el conflicto sindical entre la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) y la Cámara de la Industria Láctea del Uruguay (CILU) “es algo que realmente desgasta y cansa” a los productores. Leé también Tamberos piden a Conaprole que considere acciones legales en casos de incumplimiento laboral 500 tamberos menos En los últimos 10 años el sector lechero perdió 500 productores, aseguró Hernández. Comentó que es necesario lograr que el sector sea atractivo para las nuevas generaciones, lo que se logrará buscando nuevos mercados internacionales y con políticas de apoyo que le den estabilidad al sector, por ejemplo financiamiento a largo plazo para comprar campos, destacó. Desde la SPLF han visto una buena receptividad del Banco República con respecto a ese último tema y a las propuestas de los productores. Para Hernández, “en esa línea política tenemos que seguir trabajando todos juntos para que el sector siga creciendo, manteniendo y aumentando productores, que es lo más difícil, pero que al menos detenga la sangría”. Parte de que no ingresen nuevos tamberos al rubro tiene que ver con la sensación que los productores le expresan a sus hijos, “que no estamos bien, porque en los últimos años hemos pasado muy mal”, mencionó, y eso desestimula a los jóvenes. Juan Samuelle En los últimos 10 años se perdieron 500 tamberos. Lenta recuperación Hernández indicó también que el sector lechero se está recuperando lentamente después de siete años de crisis, pero todavía los productores tienen “una mochila muy pesada de deuda”, lo que les complica la capacidad de reinvertir. “El sector lechero precisa reinversión, es algo que se necesita hacer y no estamos pudiendo hacerlo”, destacó, y concluyó que la pérdida de productores “es una preocupación que nos ataña a todos, al sector político, a las gremiales, a los productores y a las industrias”.