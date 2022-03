Presidente de SCJ contradice a Heber sobre entrega de denuncias de abuso policial al Ministerio del Interior

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez, contradijo este miércoles en rueda de prensa al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, al señalar que el organismo envió un mail a la cartera –a pedido de la Institución Nacional de Derechos Humanos– en el que solicitaba investigar los detalles de las denuncias presentadas por la Asociación de Abogados Defensores de Oficio sobre presuntos casos de abuso policial.

"Los defensores de oficio el año pasado reclamaron, se les pidió que presentaran la denuncia de cada caso concreto y se le comunicó al Ministerio del Interior en su momento", dijo.

Heber, por su parte, había afirmado que su ministerio no contaba con las denuncias. “Nosotros no hemos recibido denuncias. Los defensores de oficio no se dirigen al Ministerio del Interior ni a la Fiscalía. Muy bien; tienen un prurito los defensores de oficio. ¿No creen en la Policía en la que yo creo y defiendo? ¿Por qué no van a la Fiscalía, que son doctores y abogados que pueden accionar? Tampoco. Van por carta a la Suprema Corte de Justicia y después a la Inddhh y no vienen a decirnos: ‘Estos son los delitos, estas son las acusaciones’”, aseguró.

Además, reconoció que la cartera mantuvo una "polémica pública" con la Institución Nacional de Derechos Humanos por "no concretar" las denuncias, a su entender, "genéricas".

“¿Cómo podemos investigar una cosa genérica? Me gustaría ver cuáles son las denuncias, dónde están, y a qué episodios se refieren para poder hacer una investigación”, se preguntó el ministro.

La SCJ, de acuerdo con la versión de Pérez, se había dirigido a la cartera pidiendo que investigara, una vez que obtuvo la información de cada caso presentado por los abogados defensores.

El presidente del organismo lo respaldó, en cambio, cuando fue consultado por la presencia de Heber en Durazno para dar apoyo público a los dos policías imputados por la muerte de Santiago Cor, actitud que fue cuestionada por la Asociación de Magistrados del Uruguay.

A su entender, el ministro es "una persona más", con "derecho a manifestarse y a ir a los juicios públicos", pese a su cargo. "Si el juez se hubiese sentido presionado, lo hubiese comunicado por otro tipo de actitudes, no por ir a sentarse a un juicio. Todos los jueces a lo largo de la carrera hemos tenido ese tipo de cosas", declaró. "Así haya ido el papa o cualquiera, es lo mismo. El juez va a fallar igual esté o no esté", insistió.

Luego, desmintió al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien este martes señaló que las denuncias por abuso policial no se profundizan en Uruguay porque las hacen quienes son "hijos de pobres".

"Quiero aclarar que no es cierto –respondió–. Niego terminantemente que haya una justicia para pobres y una para ricos. Eso es agraviante para la Justicia". Pérez precisó que afirmaciones como las de Pereira ensanchan aún más la "barrera cultural" entre las personas de pocos recursos que dudan en asistir a la justicia.

"Yo no voy a entrar en una polémica política (...) pero acá hay una justicia para todos igual. Podrá criticarse, (ser) más lenta, menos lenta, (de) mayor o peor calidad, pero es igual para todos", subrayó.