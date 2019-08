Presidente del Círculo Militar: "Bayardi está mal de la cabeza" y dice "pelotazos"

El ministro de Defensa, José Bayardi, afirmó este miércoles en Informativo Sarandí que "hay muchos oficiales de alto grado enojados, por no decir calientes, con el general (Guido) Manini (Ríos) porque entienden que usó el Ejército como plataforma para sus aspiraciones políticas". El presidente del Círculo Militar, Carlos Silva, dijo a El Observador que estas declaraciones son "un pelotazo tan grande" que le hacen pensar que "Bayardi está mal de la cabeza".

La máxima autoridad de la agrupación dijo a El Observador que "capaz algún integrante del Ejército" tiene esta impresión sobre el candidato de Cabildo Abierto, pero señaló que "no representa para nada el sentir de todos los militares". Silva catalogó como una "bobada" el planteo del ministro, a pesar de que aseguró estar "conteniéndose" de decir todo lo que en verdad quería para no "mandarse una burrada" de la que después podría arrepentirse.

Este miércoles, el programa radial Así nos va (Carve) informó que Bayardi firmó una circular recordándole a los militares que constitucionalmente tienen prohibido manifestarse sobre política, lo que también incluye las publicaciones y comentarios hechos en redes sociales. Silva consideró que ese comunicado "estuvo de más, porque los militares lo tienen presente desde que entran a la Escuela Militar". Por lo tanto, ni él ni el resto de los oficiales "le dieron mayor trascendencia" a ese recordatorio", aseguró.

Atención!



El ministro de Defensa, José Bayardi, firmó el pasado viernes una circular que está llegando a dependencias militares en el cual se avisa a los funcionarios militares que NO pueden pronunciarse políticamente a través de las redes sociales de uso personal @Asinosva850 pic.twitter.com/mq7taLUOO4 — Patricia Madrid (@PatriciaJMadrid) August 7, 2019

El presidente del Círculo Militar incluso especuló sobre qué motivó la circular, ya que según él los militares no manifiestan sus intenciones políticas en redes sociales. Para el coronel retirado, el documento estuvo motivado por supuestos "temores que tiene Bayardi", sobre los que no quiso ahondar, pero adelantó: "Algo no marcha bien en sus declaraciones. No sabe, no tiene idea y no conoce las Fuerzas Armadas".

No obstante, Silva hizo una distinción entre el secretario de Estado y el actual comandante en jefe del Ejército, Claudio Feola. Mientras que según él Feola "es perfecto" para el cargo y tiene un buen desempeño, Bayardi "no es nadie y no está preparado". "Es un doctor, creo. Es como si yo opinara sobre apendicitis", valoró.

El coronel retirado es un reconocido votante del partido liderado por el excomandante en jefe del Ejército, aunque no está vinculado de manera formal a Cabildo Abierto. En varias oportunidades, no obstante, asistió a actos partidarios para respaldar la candidatura de Manini Ríos, quien tampoco tiene la mejor de las relaciones con el ministro designado el 1° de abril, luego de que el ahora fallecido Jorge Menéndez fue destituido por el presidente de Tabaréz Vázquez. En mayo, por ejemplo, el general retirado afirmó en Así nos va que Bayardi "estaba acostumbrado a opinar a la ligera".

Menéndez fue removido del cargo luego de que un informe periodístico publicado por El Observador revelara el contenido de las actas del Tribunal de Honor del Ejército que juzga los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar (1973-1985). El represor José Nino Gavazzo confesó en este marco que en 1973 había tirado el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro al río Negro, pero el Tribunal de Honor consideró que esta acción no había sido lo suficientemente grave como para dañar el honor del Ejército.