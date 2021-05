Presión, intensidad, posesión y contundencia: la mejor versión del Peñarol de Larriera

Seis minutos. Eso le duró Corinthians a Peñarol en la Copa Sudamericana. Los brasileños se plantaron en el Campeón del Siglo y amagaron con presionar, con salir jugando desde el fondo y con pasar al ataque con intensidad. Pero el aurinegro les contestó con un goleada aplastante: 4 a 0 para poner un pie y medio en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Bastó con que Jesús Trindade tirara el primer córner de la noche para que a Cassio se le parara el reloj y a Corinthians se le cayera la estantería.

Los brasileños estaban avisados: Peñarol sumaba 11 goles de pelota quietas en sus últimos 10 partidos.

Pero eso no impidió que Agustín Álvarez Martínez atacara la pelota al primer palo y cabeceara solo para superar por apenas centímetros la línea de gol. Cassio la atajó de adentro y cuando la retuvo ya era tarde. El asistente Diego Bonfa la vio perfecta.

Peñarol jugó una media hora inicial notable. Por la propuesta de Mauricio Larriera y por la ejecución de sus intérpretes.

Posesión en el medio con Walter Gargano y Pablo Ceppelini, asociación entre extremos y laterales, circulación rápida de pelota y mucha velocidad en los últimos metros del campo.

Mariana Greif / AFP / Pool

Ceppelini, un guante en el pie

Pero tan bien como trató la pelota, Peñarol trabajó para recuperarla. Cuando Corinthians quiso salir jugando por abajo salió con el arpón a cazarlo. Y cuando el aurinegro perdió la pelota en lugar de replegarse aplicó una asfixiante presión tras pérdida con la que intimidó a su rival.

Canobbio y Torres cambiaron por tandas de 10 minutos su ubicación por las bandas y los dos sacaron mucho rédito del flojo rendimiento del ala izquierda de Corinthians donde Fabio Santos no hizo pie en toda la noche.

Los dos utilizaron muy bien la subida de un Giovanni González que atraviesa un momento excepcional. El ex River Plate volvió al lateral (salió Juan Acosta) con el ingreso de Canobbio ya él como Torres lo hicieron pasar al ataque como un huracán. Fruto de una de sus tantas subidas llegó el 2-0, obra de un optimista deslizamiento de Álvarez Martínez en el que la pelota le terminó rebotando para entrar.

El ingreso de Canobbio no fue la única variante que ensayó Larriera. También entró Ceppelini en lugar de David Terans quien había sufrido un cuadro febril. Eso lo llevó a modificar el sistema táctico de 1-4-2-3-1 a 1-4-1-4-1 con Trindade de tapón por delante de la línea de cuatro y Gargano-Ceppelini como interiores, siempre activos y en movimiento para buscar líneas de pase y jugar el balón con mucha prolijidad.

Mariana Greif / AFP / Pool

Jesús Trindade, patrón del mediocampo

El equipo tiene igualmente detalles para pulir. Uno de ellos es la salida del fondo de sus centrales donde Kagelmacher no tiene pierna zurda y eso lo complica al perfilarse y entregar la pelota. Lo puede suplir con conducción pero a veces esos segundos de más para pasar de atrás con pierna derecha lleva al rival a tirar la presión más rápido.

Además, Piquerez tiene la exuberancia física que posee González para llegar al ataque. Pero este Peñarol genera mejore circuitos por derecha que por izquierda por lo que se debe insistir más en generar por esa ala.

Son detalles que quedaron tapados al concluir una primera mitad con un 54,8% de posesión contra un equipo brasileño.

En el complemento, el plan cambió por la lógica del resultado. Peñarol cedió terreno y balón para jugar de contragolpe. Así lo propuso y así liquidó el partido. Córner de Corinthians, gol de Peñarol.

Gargano acompañó la contra y suplió la falta de velocidad de piernas para trasladar metros con un cambio de frente brillante. Ceppelini la bajó con un guante y Canobbio marcó tras sacarse un defensor de encima con un enganche.

¿Se fue de Peñarol Canobbio porque no tenía gol? Seguro no le vieron a principios de 2020 todo lo que trabaja en banda, toda la aplicación táctica para ayudar a su lateral y toda la intensidad con la que juega. Pero igual siempre se puede mejorar y el ex Fénix ya volvió con un par de goles.

Otro gol de Álvarez Martínez en una segunda jugada de pelota quieta rubricó una goleada histórica, tratándose de un rival brasileño.

Mariana Greif / AFP / Pool

Álvarez Martínez festeja, Cassio caído

Peñarol está a un empate, en Asunción ante River Plate, de pasar a los octavos de final. Este grupo ya le quedó chico. El desafío de la siguiente fase con un rival de Copa Libertadores medirá en las venideras semanas qué tan alto puede ser su vuelo.

Mariana Greif / AFP / Pool

El merecido festejo de Peñarol

La ficha

Peñarol:

Kevin Dawson 6

Giovanni González 8

Fabricio Formiliano 6

Gary Kagelmacher 5

Joaquín Piquerez 6

Jesús Trindade 7

Walter Gargano 7

Agustín Canobbio 7

Pablo Ceppelini 6

Facundo Torres 6

Agustín Álvarez Martínez 8

DT: Mauricio Larriera

Corinthians:

Cassio 4

Mandaca 4

Bruno Méndez 4

Gil 4

Fabio Santos 3

Xavier 3

Roni 6

Camacho 4

Gustavo Silva 4

Mateus Vital 3

Jô 3

DT: Vagner Mancini

Cambios en Peñarol: 74' Damián Musto x W. Gargano, Nicolás Schiappacasse x A. Álvarez Martínez y Maxilmiliano Pereira x A. Canobbio, 82' Cristian Olivera x F. Torres y 86' Valentín Rodríguez x G. González

Cambios en Corinthians: 45' Rómulo Otero (5) x Xavier, 60' Lucas Pitón (5) x Mateus Vital y x Leo Natel Jó y 69' Adson (4) x Camacho

Estadio: Campeón del Siglo

Juez: Néstor Pitana (Argentina)

Goles: 6', 13' y 68' A. Álvarez Martínez (P), 52' A. Canobbio (P)

Amarillas: 10' F. Santos (C), 45' Camacho (C), 56' J. Piquerez (P), 64' A. Canobbio (P)