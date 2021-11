Prevén un crecimiento del 15% en el área de soja

El Observatorio de Oleaginosos Uruguay prevé que para la zafra 2021/22 el área cultivada con soja en Uruguay aumente 15%, según se informó en el 10º Encuentro Nacional de la Mesa Tecnológica de Oleaginosos (MTO).

Bruno Ferraro, integrante de la Unidad de Economía Aplicada del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), explicó que entre soja de primera y de segunda en esta zafra –la siembra ya comenzó– se podría llegar a 1,2 millones de hectáreas sembradas.

También avizora un margen para el productor de US$ 352 por hectárea, teniendo en cuenta que muchos han podido adelantar sus compras de insumos.

Desde el observatorio esperan que esta zafra tenga precios similares a los de la anterior para la producción de cultivos oleaginosos, también precios al alza en los costos e incertidumbres sobre el clima.

Encuentro Nacional de la MTO

En el 10º Encuentro Nacional de la MTO, que se realizó en el LATU y se transmitió por Internet, se presentaron datos del ejercicio 2020/21 de los cultivos oleaginosos, el octavo ejercicio cerrado por el observatorio.

Ferraro destacó que en diciembre de 2020 la zafra presentaba perspectivas climáticas “poco alentadoras”, pero si bien estuvo muy marcada por la sequía los precios hicieron que ese impacto se atenuara, dejando resultados dispares en las diferentes zonas del país.

La soja de primera tuvo un rinde promedio de 2.065 kilos por hectárea y la de segunda uno de 1.752 kilos. Se promedió un rinde de 1.900 kilos por hectárea (12% menos que en la zafra anterior), detalló. “En un marco de menor área y rendimientos, la cosecha de soja se redujo hasta ubicarse en torno a los 2 millones de toneladas, el segundo valor más bajo de la década”, agregó.

Las exportaciones cayeron en volumen, pero subieron en monto por el repunte en el precio, por lo que la tónica de precios “fue interesante”, concluyó.

Para la soja de primera los costos por hectárea fueron US$ 603 y para la de segunda US$ 457.

Pese a la merma en el rinde, los productores captaron los aumentos de precios y lograron un mayor margen que en la zafra anterior: para soja de primera antes de la renta US$ 302 y después de la renta US$ 77; para soja de segunda US$ 310 antes y US$ 85 después –todo con base en el pago de US$ 225 de renta–.

Otro dato es que aumentó la contratación de seguros. El seguro contra granizo e incendios fue el más contratado y por primera vez en este cultivo se incluyó el seguro contra sequía. “Los productores cada vez más valoran los seguros porque ayudan a bajar los riesgos del negocio”, expresó.

En el marco del 10º Encuentro Nacional de la MTO Roberto Verdera, presidente del MTO, dijo: “culminamos una etapa de trabajo muy fructífera, con un trabajo de mucho valor”.



En la actividad, que tuvo como eslogan “+ Diversidad + Oleaginosas”, Verdera destacó el trabajo del observatorio y dijo que el hecho de que trabaje con información pública y privada le da la posibilidad de generar una base de datos “muy potente, fundamental para lograr indicadores a nivel sectorial que pueden dar pistas de problemáticas a resolver, virtudes a proteger y desafíos a encarar para el desarrollo”.



El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, quien también participó de la actividad, sostuvo: "Venimos de un buen año de cultivos y estamos expectantes de las posibilidades de crecimiento en oleaginosos y otros cultivos".

Además el ministro Mattos expresó que "si hablamos de oleaginosos hablamos del principal cultivo que tenemos en nuestro país". También destaca especialmente el cuidado del ambiente en la producción, en coordinación constante con el

La soja en 2052

El observatorio proyectó potencialidades de la soja para 2052 y citó como posible un aumento de la productividad de hasta 10% si los avances tecnológicos atienden los problemas de déficit hídrico.

“Contar con tecnología y trabajarla para mejorar la productividad en los años de seca nos da una estabilidad a largo plazo, lo que hace que mejore mucho en términos de potencialidad”, indicó, y subrayó que el balance hídrico “es fundamental para el potencial del cultivo”.

La realidad de la colza

En el 10º Encuentro Nacional de la MTO también se mostraron datos sobre colza, que continúa creciendo en área sembrada.

En la zafra pasada el cultivo se extendió sobre 105 mil hectáreas. Se espera que en la zafra 2021/22, que está en marcha con la cosecha a punto de culminar, se alcanzaran las 160 mil hectáreas, con un rinde de 1.900 kilos por hectárea y 300 mil toneladas de la oleaginosa invernal.