Putin anunció oficialmente la anexión de las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció en forma oficial la anexión de las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia durante un discurso ante la cúpula política del país en el Gran Palacio del Kremlin, ocasión en la que firmó los “acuerdos de adhesión” que ahora deberá aprobar el parlamento ruso.

En un paso previo a la incorporación, el mandatario firmó anoche varios decretos reconociendo "la soberanía de Estado y la independencia" de Jerson y Zaporiyia. En febrero, poco antes de la invasión a Ucrania, el Putin había reconocido la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Lugansk y Donetsk, controladas por separatistas prorrusos desde 2014. Un procedimiento que se asemeja al aplicado en 2014 para la anexión de Crimea, una península en el sur de Ucrania que no ha sido reconocida por la comunidad internacional.

El mandatario, luego de pedir un minuto de silencio para rendir homenaje a “los héroes que lucharon por la independencia de las regiones liberadas”, sostuvo que los habitantes Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia “hicieron una elección inequívoca como resultado de los referendos” y expresó su confianza en que el Parlamento apoyará la integración de los territorios a Rusia porque “esa es la voluntad de millones de personas”.

El presidente ruso argumento que la incorporación de las regiones está legitimada por el derecho a la autodeterminación consagrado en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y que la desintegración de la Unión Soviética "dividió a los pueblos" a pesar de su voluntad de mantener la unión.

"En 1991, la gente se encontró aislada de su patria. Pero eso no importa ahora. La Unión Soviética ya no existe, no podemos recuperar el pasado. Rusia no lo necesita, no aspiramos a ello. Pero no hay nada más fuerte que el deseo de la gente de volver a la verdadera Patria", afirmó Putin ante un salón colmado por la plana mayor del gobierno.

En otro tramo de su discurso, Putin sostuvo que “el régimen de Kiev” lleva ochos años “intimidando a los pueblos de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia” y llamó al gobierno del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a “cesar inmediatamente el fuego y volver a la mesa de negociaciones”.

"Nuestros conciudadanos y hermanos de sangre en Ucrania ven con sus propios ojos lo que les prepara Occidente", agregó Putin. "Occidente está dispuesto a cualquier cosa para preservar un sistema neocolonial que le permite parasitar, saquear esencialmente el mundo a costa del poder del dólar y de la imposición tecnológica para cobrar verdaderos tributos a la humanidad, para extraer la principal fuente de riqueza no ganada, la renta hegemónica", dijo.

En una intervención de altísimo voltaje político, Putin insistió sobre el punto a considerar que "las élites occidentales fueron y siguen siendo colonialistas". Dijo además que “la verdad está con Rusia”, que "es evidente que el modelo neocolonial está destinado al fracaso” y culpó a las élites occidentales de "inundar el mundo con mentiras y desinformación".

Putin también se refirió a los escapes detectados en los gasoductos Nord Stream 1 y 2, que según los primeros informes de las autoridades de Suecia y Dinamarca fueron objetos de un ataque. "Los anglosajones han recurrido al sabotaje al proceder a la destrucción de la infraestructura energética paneuropea. ¿Quién lo hizo? Quien se benefició de ello, lo hizo", afirmó el mandatario ruso en una velada referencia a Estados Unidos.

"Occidente se salió con la suya en todo. Los acuerdos que declaran son una farsa. Las promesas de no ampliar la OTAN hacia el Este han resultado ser una farsa. Todo lo que escuchamos es que Occidente defiende un orden basado en reglas. ¿Quién ha visto estas normas? ¿Con quién estaban de acuerdo? Esto es una tontería. Está diseñado para los tontos. Rusia no vivirá con esas reglas amañadas", dijo en otro tramo del discurso.

"Todo el orden mundial es falso e hipócrita hasta la médula. Estados Unidos es el único país del mundo que destruyó dos ciudades, Hiroshima y Nagasaki, y dejó una marca terrible en los pueblos de Corea y Vietnam", agregó el mandatario antes de firmar los acuerdos de la adhesión de nuevos territorios.

Putin también acusó a Occidente de racismo. El mandatario recordó “el saqueo de la India” y el “exterminio de los pueblos indígenas originarios” en América. Sostuvo también que en el siglo XX "fue nuestro país el que lideró el movimiento anticolonial" y aseguró que “Moscú cuenta con muchos simpatizantes de sus ideas, incluso en Estados Unidos”.

Ya en el tramo final, Putin consideró que "Occidente no tiene ningún derecho a opinar sobre democracia", responsabilizó a las élites políticas occidentales de “querer destruir a aquellos que no quieren someterse a su hegemonía” y agregó que siempre “soñaron con desintegrar” a Rusia.

"Ellos no necesitan a nuestro país para nada, nosotros sí. Rusia siempre será Rusia. Seguiremos protegiendo nuestros valores y nuestra patria", subrayó Putin, tras advertir que Moscú “garantizará la seguridad de los nuevos territorios en su seno” y que considerará cualquier ataque ucraniano sobre las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia como una agresión contra el propio territorio de Rusia.