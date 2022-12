Qatar 2022: "No sé porqué me preguntas por De Paul; es extraño", dijo Lionel Scaloni en conferencia

El técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, habló este jueves en conferencia de prensa en la previa del partido Argentina vs Holanda el viernes a la hora 16:00 por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022.

Scaloni se refirió a Rodrigo De Paul, que el miércoles entrenó diferenciado y causó alarma entre los periodistas argentinos.

“En principio el entrenamiento fue a puertas cerradas. No sé por qué me preguntas que pasa con De Paul. Es extraño. En principio está bien, hoy veremos la alineación. No sé de dónde sale esta información. Él entrenó ayer. Veremos en el entrenamiento de hoy. Fideo (Di María) también. Los jugadores que han jugado a veces decidimos que no hagan todo el entrenamiento. Hoy no puedo decir si estarán o no hasta antes de un partido. lo que sale en la prensa es muy difícil de manejar, pero el que salga a la cancha tiene que estar bien. De eso no hay dudas”, expresó el DT.

Con respecto al rendimiento de Enzo Fernández, Scaloni dijo: “Enzo estuvo bien, como todos los chicos. Aportó su grano de arena. Estamos contentos con su aporte. Es lo que esperamos de los chicos cuando decidimos que ingresen desde el banco. Enzo hizo las cosas bien y creemos que puede dar más. Es un chico con un futuro enorme”.

También indicó que “analizamos todos los partidos de Holanda. No tenemos los mismos jugadores que Ecuador. Sí podemos mirar qué se hizo bien y qué podemos mejorar, pero nosotros tenemos nuestros jugadores y nuestra forma de jugar. Cada selección tiene su manera, su impronta”.

"¿Por qué me preguntas por De Paul?", dijo el DT argentino

Agregó que “el partido de mañana es importante, como Australia, Polonia o México. Siempre el partido que viene es el importante, más allá de la magnitud que tenga. Esa es nuestra manera de afrontar los partidos”.

Y respecto a las declaraciones de Van Gaal, sobre que Holanda va a marcar a Lionel Messi en equipo, el entrenador argentino manifestó: “Lo que dice Van Gaal no es un misterio. El fútbol fue camino a trabajar como un equipo. Todos tienen que atacar y defender. La considero equilibrada a Holanda. Eso es el resumen del fútbol de ahora. Hace algunos años se pensaba en algunos jugadores para atacar y otros para defender. Y ahora es otra cosa. Será un partido lindo de ver, porque los dos equipos proponen atacar. El fútbol va para ese lado”.

Dijo que los futbolistas patearon penales el miércoles, pero eso no define nada porque “cuando lo haces el día de partido es una caja de fósforos. Esperemos pasar antes, pero estamos bien”.

Y agregó: “¿Cómo voy a plantear un partido pensado en los lanzadores de penales? Sería de mediocre eso. Cuando está en desarrollo y falte lo que tenga que faltar. Ya se verá en los últimos minutos. Esto es muy fácil decirlo, gestionarlo, pero la decisión se toma en el momento que hay que tomarlo. Después te podés equivocar o no”.

Durante su conferencia, Scaloni recordó que este jueves se cumplen dos años del fallecimiento del extécnico de la selección argentina, Alejandro Sabella.

“Sí es verdad que venía con la idea de recordar los dos años del fallecimiento de Sabella. Hoy es un día triste, su perdida fue inmensa, sobre todo a lo que rodea en la Selección y por los valores que trasmitió”.