¿Qué cambios realizará Martín Lasarte en Chile ante Uruguay y qué figura táctica utilizará?

El técnico uruguayo de la selección chilena, Martín Lasarte, busca realizar variantes para el encuentro del próximo martes ante Uruguay a la hora 20.30 en el Estadio San Carlos de Apoquindo, pegado a la cordillera de Los Andes en Santiago.

El conjunto trasandino irá por tres puntos que intenten acercarlo a la posibilidad de poder jugar el Repechaje con el equipo que clasifique a la misma instancia desde Asia.

No obstante, Chile no depende de sí mismo y tendrá un oído en lo que ocurra en los partidos de Perú-Paraguay y de Venezuela-Colombia, ya que si los incaicos ganan, serán ellos los que clasifiquen, en tanto que sucederá lo mismo si Perú no gana pero sí lo hace Colombia.

Debido a ello, los chilenos necesitan que se den otros resultados en esos dos compromisos, más allá de tener la obligación de derrotar a los dirigidos por Diego Alonso.

EFE

Ben Brereton en la pasada Copa América contra José María Giménez de Uruguay; el trasandino

Según las versiones de distintos medios trasandinos, Lasarte evalúa jugar con tres delanteros: Alexis Sánchez, Ben Brereton y Joaquín Montecinos.

En este caso, quien saldrá de la ofensiva del equipo será Eduardo Vargas, un jugador que ya le ha convertido goles a los celestes.

Ben Brereton, lesionado en un tobillo a mediados de febrero, como informó en su momento Referí, no viajó a Brasil para el partido que perdieron el pasado jueves 4-0 ante los norteños en Maracaná, ya que se quedó realizando un trabajo especial tratando de llegar al compromiso contra Uruguay.

Ha evolucionado favorablemente y todo indica que Lasarte lo pondrá entre los titulares.

Por su parte, Arturo Vidal terminó con una dolencia en una de sus rodillas en Maracaná, pero ya se entrenó a la par de sus compañeros, por lo que también dirá presente contra los celestes.

Raúl Martínez / Pool / AFP

Alexis Sánchez, acá marcando a Federico Valverde, está acostumbrado a convertirle goles a Uruguay

El arquero Claudio Bravo recibió su segunda tarjeta amarilla al igual que el zaguero Paulo Díaz, por lo que no podrán estar este martes.

El lugar de Bravo en el arco lo ocupará el arquero de Colo Colo, Brayan Cortés.

En otro orden, el volante Guillermo Maripán continúa con molestias en una rodilla y está en duda contra Uruguay, mientras que Erick Pulgar, quien vuelve de un positivo de covid-19, ocupará un lugar en el banco de suplentes contra Uruguay.

La figura táctica que planea utilizar Lasarte ante los celestes será un 4-3-3.