Qué clubes y qué instalaciones ofrecen al gobierno como refugios ante el coronavirus

El fútbol salió a responder. El pedido del Secretario de Deportes, Sebastián Bauzá, que pidió a los clubes sus instalaciones para poder albergar a la gente en situación de calle para frenar al avance del coronavirus, encontró inmediata respuesta.

Tal como informó Referí el pasado viernes, Peñarol ofreció el Palacio Gastón Guelfi.

Pero la movida solidaria fue profunda y muchos fueron los clubes que se sumaron.

Danubio ofreció el gimnasio que da atrás de la sede social, Defensor Sporting puso a las órdenes todas las instalaciones de la sede de Jaime Zudañez, Wanderers la cancha de pelota vasca y Rentistas su enorme salón y las canchas techadas que tienen sobre la Avenida General Flores.

La consulta de la Secretaría Nacional del Deporte (SND) sobre si podían contar con ellos ante la eventualidad de tener que utilizar superficies como lugares de refugio para gente en situación de calle, fue rápidamente respondida.

Rentistas, según reveló su presidente Mario Bursztyn a Referí, se adelantó al pedido porque antes de que fuera remitido ya había hablado con el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, para ponerse a la orden.

“El sábado al mediodía tomé la decisión de llamar a mis compañeros de directiva del club social, porque la sede corresponde a lo social no a la Sociedad Anónima Deportiva, y justamente como está cerrada y es una sede grande la pusimos a disposición”, comenzó diciendo Bursztyn.

El directivo de los rojos del Cerrito agregó que: “Enseguida le hicimos llegar la propuesta al Ministerio de Salud Pública y al Mides porque yo personalmente consideré que acá va a haber un problema muy grande de comida, por lo que ahora no solo van a estar los habituales del Mides sino que hay miles de persona que no van a poder trabajar y van a tener serios problemas de todo tipo, entonces, por lo menos, que no los tengan de alimentación”.

Busztyn dijo que la sede de General Flores “puede ser una buena fuente de distribución de comida o si lo consideran de comedores. Pero como no quieren que se junte un conjunto de personas por la enfermedad es probable que les pueda servir para distribución de comida. Ojalá la usen todo el tiempo que la necesiten a la sede porque está para eso, para servir a la sociedad”.

Defensor puso Jaime Zudáñez

El presidente de Defensor Sporting, Ney Castillo, reveló que la institución “ofreció las instalaciones de la sede de Jaime Zudáñez y estamos en condiciones de acondicionar otra de nuestras sedes en caso de ser necesario”.

Por su parte Danubio hizo lo propio con el gimnasio que está atrás de la sede social, según reveló el vicepresidente de la institución Carlos Mena a Referí.

“Nosotros tenemos estudiado darle a las personas que lo necesiten el gimnasio que está atrás de la sede. El club sacó un comunicado donde quedamos a la orden de lo que necesite el Mides por la zona. Esperemos que podamos darle la comodidad necesaria a la gente que lo necesite”. Mena agregó que “Esa parte del gimnasio tiene baños amplios, con duchas y todo lo necesario. El tema de las camas se arregla y hay un lugar para poder arreglar el tema de la comida”.

Wanderers la cancha de pelota

Por su parte el presidente de Wanderers, Gabriel Blanco, expresó a Referí que el club dispuso otorgar la cancha de pelota vasca que está en la vieja sede de la calle San Fructuoso.

Blanco reconoció que, si bien el lugar es amplio, debe ser evaluado por las autoridades “para ver si cumple con los estándares apropiados ya que no está en su mejor situación”.

Las autoridades de Montevideo City Torque están analizando el tema. El director administrativo del club, Javier Noblega, reveló a Referí: “Es nuestra intención colaborar pero no sabemos cuál es el edificio con las condiciones más adecuadas para otorgarle al Ministerio. Disponemos del complejo Daniel Marsicano”.

Fénix puso a disposición la sede social para albergar a las personas que necesiten un refugio para evitar la propagación del coronavirus.

En Cerro se analiza el tema según reveló su presidenta Graciela Castro a Referí.

Al tiempo que Progreso también está estudiando el tema y no descarta asumir un rol similar al que lleva adelante desde hace muchos años con el comedor. “Hay socios e hinchas trabajando en el tema con la posibilidad de armar un comedor”, dijo el dirigente Raúl Figuerola a Referí.

River Plate y el Complejo

La comisión directiva de River Plate decidió poner a disposición del gobierno y del Mides su complejo ubicado en Colón.

"Lo ponemos a disposición para su uso con gente en situación de calle. Lo administraría el MIDES, el Ministerio de Salud Pública y el Ejército Nacional. Tenemos responsabilidad social, como lo hemos hecho con las escuelas o las visitas al Penal Unidad Número 7", dijo a Referí el dirigente Gustavo Servetti.

El interior responde

Los clubes del interior tampoco quisieron quedar al margen de la movida solidaria del fútbol

Carlos Manta, uno de los gerenciadores de Plaza Colonia, dijo a Referí que: “Ni que hablar que la parte social de la institución está a la orden. Ya lo ofrecimos la semana pasada. La sede la ofrecimos porque consideramos que ves el lugar apropiado porque tiene duchas y baños. El tema ya está encaminado".

Por su parte el presidente de Cerro Largo, Ernesto Dehl, reveló a Referí que el estadio Mario Ubilla es municipal por lo que no les corresponde a ellos cederlo a tales efectos.

Al cierre de esta edición la directiva de Nacional estaba sesionando por videoconferencia tratando varios temas, entre ellos justamente el pedido de la Secretaria Nacional de Deportes.