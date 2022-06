Qué es la helada negra que anunció Nubel Cisneros y por qué Inumet dice que es un "error"

El meteorólogo de Subrayado (canal 10), Nubel Cisneros, anunció la aparición de "las famosas heladas negras" pero desde el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) lo descartaron de plano.

El meteorólogo privado dijo en el noticiero de este jueves que el fenómeno "es muy perjudicial" y su colega; el director de Meteorología y Clima del organismo de meteorología, Néstor Santayana, le respondió al ser consultado por Noticiero Oriental (radio Oriental).

"Es un error mencionar que hay probabilidad de heladas negras. Eso se descarta totalmente que vaya a suceder en las próximas horas en Uruguay", señaló. Y agregó: "Se descarta totalmente ese tipo de pronósticos equivocados y erróneos".

En ese sentido, explicó que las heladas negras se dan bajo condiciones de aire muy frio, muy seco, con índices de humedad muy baja. Cuando ocurre, impide que se genere la escarcha. "Ante la falta de escarcha y las temperaturas negativas, se empieza a quemar y a congelar la planta", señaló. El pasto se torna negro y de allí proviene el nombre.

No ocurrirá una helada negra, según Santayana, "porque estamos frente a una masa fría pero también muy húmeda". En las noches y madrugadas habrá "un porcentaje de humedad arriba del 90%" y no permitirá la formación del fenómeno, agregó.

Cruce por ola de frío

La respuesta de Santayana ocurrió pocas horas después de que Cisneros haya dicho en esa misma edición de Subrayado tarde que la ola de frío anunciada por Inumet no sería tal. No se le puede llamar ola de frío "porque no le da el tiempo"; será por unas 48 horas y no alcanza a ser una ola, sostuvo el meteorólogo. Bromeó con que será "un pulso polar" y no una ola.

Cisneros dijo que la noche de este viernes tendrá sensaciones térmicas de -4°C y -5°C. Respecto a la humedad, dijo: "Vamos a tener días de humedad (...) La masa de aire empezará a ser más seca" desde la tarde de este viernes.