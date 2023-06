¿Qué es necesario para que Lionel Messi y Luis Suárez jueguen juntos en 2024?

Todo indica que Lionel Messi jugará en el Inter de Miami tras desvincularse del París Saint Germain. De concretarse el pase, el argentino llegará al club de David Beckham en condición de jugador franquicia, por lo que el límite salarial no afectaría la negociación.

El jugador franquicia es el que puede superar el tope salarial que impone la Major League Soccer (MLS). Los equipos pueden tener a tres jugadores en esta condición.

Desde que Luis Suárez se fue de Barcelona (y ese fue uno de los motivos por los que Messi también se alejó del club español un año más tarde), el deseo de ambos futbolistas es jugar juntos en otro equipo.

En diciembre de 2022 Messi expresó en una entrevista: "Me pareció una locura lo que hicieron con Luis por cómo resolvieron las cosas, por cómo se fue y porque se fue gratis pagándole los años de contrato y se lo dieron a un equipo que iba a luchar por los mismos objetivos que nosotros".

Suárez en Gremio

También adelantó: "Siempre dije que me gustaría vivir en Estados Unidos y jugar en esa Liga, me gustaría tener esa experiencia; si pasará o no, no lo sé, no es un ahora, es a futuro. No sé qué podrá pasar, estoy centrado en estos seis meses. No pienso en cómo terminará el año, hoy por hoy no sería bueno que diga lo que voy a hacer", afirmó cuando aún era jugador de Barcelona.

La MLS es una posibilidad cierta que se maneja desde hace mucho tiempo para que Messi y Suárez vuelvan a jugar juntos.

Pero para que eso suceda, el Pistolero tendría que negociar su salida de Gremio, una situación muy difícil porque se trata de la figura más importante del equipo.

Es que el 31 de diciembre de 2022, Suárez firmó un contrato por dos año con el club de Porto Alegre, por lo que su vinculación oficial termina a fines de 2024.

Un contrato que especifica que el uruguayo recibirá bonos extras si alcanza distintos objetivos en la temporada (por ejemplo clasificar a la Copa Libertadores 2024) y diferentes bonificaciones si supera determinada cantidad de goles: 15, 20, 25 o 30 a lo largo del año.

En los primeros cinco meses del año ya acumula 11 goles.