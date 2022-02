Qué harán las murgas con el uso de la Pantera Rosa en sus espectáculos, tras intimación de MGM

La intimación presentada el lunes por Metro Goldwyn Mayer (MGM) Studios obliga a sindicatos como Fancap y la Confederación de Organizaciones del Estado (COFE) a dejar de usar de manera oficial al personaje animado. "Con Fancap vamos a desligarnos de la imagen de la pantera, pero no podemos pedirle a la gente que la deje de usar, porque eso escapa a nuestro control", dijo a El Observador el encargado de propaganda del gremio, Manuel Colina.

Uno de los efectos colaterales recae en el carnaval, porque Fancap es sponsor de varios conjuntos carnavaleros. "Yo lo que puedo decirles es que puedan mantenerme el auspicio argumental y que no me pongan a la pantera", detalló Colina.

En este sentido, las murgas resolvieron en la tarde del martes mantener la aparición del personaje, aunque le quitarán el logo de la Federación al disfraz. "La pantera sigue más fuerte que nunca", resumió a El Observador el director responsable de Asaltantes con Patente, Daniel Pascale. El personaje también está presente en el espectáculo de Queso Magro.

Tal como informó El Observador semanas atrás, los sindicatos más aguerridos en el marco del referéndum –como Fancap, la Federación de Profesores de Secundaria (Fenapes) y el Sindicato de las Telecomunicaciones (Sutel)– hacen este año una inversión especial en el carnaval, que tiene a través de sus escenarios una amplia llegada al público.

“En Fancap apostamos fuerte al carnaval”, había declarado a El Observador el presidente del sindicato, Gerardo Rodríguez. El encargado de propaganda del gremio había explicado que “la campaña que se da en poco tiempo, porque la gente se va para afuera y después viene un tirón de dos meses a reventar y hay que explotar todos los espacios de interacción con la gente”, por lo que en el carnaval radica una “oportunidad de público masivo”.

Por su parte, la secretaria general de Sutel había indicado: “Lo que hicimos, y más en las circunstancias actuales en que Antel patrocina el concurso pero no a los conjuntos, después de una pandemia y con todas las dificultades que tuvo la cultura, dimos una mano para que puedan participar. No implica que la letra esté determinada por eso, no es un fin mercantil. Obvio que se genera un vínculo y están los carteles o las menciones, pero no es una relación comercial".

El sponsoreo –tradicional en cada edición del carnaval– se traduce en el caso de algunos conjuntos en la aparición de la Pantera Rosa sobre los escenarios, evocando el voto por el Sí y destacando la presencia de los sindicatos aportantes.