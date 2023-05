¿Qué le dijo Marcelo Gallardo a la escultora sobre la enorme estatua que le hizo y del tamaño de su entrepierna?

La polémica sobre la estatua que River Plate inauguró el pasado sábado de su extécnico, Marcelo Gallardo en el Monumental de Núñez, continúa sin tener freno.

El monumento tiene un detalle que no pasó inadvertido en las redes sociales, como informó Referí: el tamaño de su entrepierna.

"Lo de destacar la parte de la entrepierna ya estaba pactado desde el principio, pero preferí no decir nada para que la gente lo viera", dijo la escultora de la obra, Mercedes Savall el pasado domingo a Infobae. Según Savall, más allá de la polémica, y de que ella también avaló ese "detalle", explicó que el doctor Carlos Trillo basó su pedido en "el Toro de Wall Street, una obra que está en Estados Unidos y que le trae suerte a todas las personas que se acercan al animal tocarle esa parte”, en relación a la zona genital.

"Yo enseguida le dije que sí porque me subí a ese mensaje que tiene que ver más con la cultura popular de la hinchada. Esto es fútbol, siempre se le pide a los jugadores y al DT que ‘pongan mucho huevo’ y quedó como un mensaje subliminal a través de la escultura, Además es una obra que no va a estar en un museo sino en una cancha", indicó.

El tamaño de la entrepierna de la estatua de Gallardo, sigue dando que hablar

Este miércoles, el expresidente de River, Rodolfo D'Onofrio, mostró su molestia con el tamaño de la entrepierna de la estatua.

"En el acto yo estaba de espaldas a todo lo que ocurrió, no la había visto. Cuando me mostraron la foto y me dí cuenta dije '¡qué barbaridad!'. No estoy de acuerdo para nada", dijo el extitular riverplatense este miércoles en TNT Sports.

Y añadió: "No hablé con los dirigentes pero supongo que estarán viendo cómo hacer, pero esto tiene que tener una modificación porque no hace a lo que es River".

La charla de Gallardo con la escultora

Mercedes Savall comentó este miércoles qué le dijo el Muñeco Gallardo acerca de la estatua que ella hizo sobre él.

"El ciclo de Marcelo lo seguí con mucha adrenalina. Al principio Carlos Trillo me propuso hacerle la estatua y dije que no. Unos días más tarde, tomando dimensión de todo lo que se logró, le dije que sí. Fue impresionante el proceso, se mezcló la emoción con la parte artística y se generó un combo muy fuerte", sostuvo la artista al diario La Nación.

La artista habló de su relación con Gallardo y la injerencia que el ex DT de River tuvo en el armado de la figura.

Así lo contó: "A él lo vi pocas veces. Se puso contento con la noticia, con la movida que realizaron los hinchas con la donación del bronce. Por suerte, no estuvo pidiendo explicaciones sobre la estatua, me dejó trabajar tranquila. Todavía estoy emocionada con el trabajo que se hizo. Hacer una figura de 8 metros es un montón, algo que no podemos creer”.