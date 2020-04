Qué vinos uruguayos probás hoy y cómo ser líder de tu propia vida

Hola. Te invito una vez más a este Picnic! que hacemos entre todos y que es, en estos días, más imprescindible que nunca. ¿Por qué? Definitivamente no porque pretendamos tapar el sol con un dedo y negar la realidad tan crispada. Ni tampoco porque seamos unos inconscientes que se evaden de cualquier responsabilidad en medio de una crisis que recién empieza a mostrar sus dientes. Lo que compartimos en Picnic! intenta darnos una mano para, rescatando lo mejor de la cultura humana, mantenernos cuerdos, lúcidos y fuertes para enfrentar estos tiempos confusos e, indefectiblemente, atemorizantes. Por eso hoy te invito a tomar el caballo por las riendas y convertirte en líder de tu vida; solo así podrás liderar luego un equipo de trabajo, una familia, un grupo que intenta llevar adelante una tarea solidaria o cualquier otro proyecto que se vuelve mucho más complicado en esta coyuntura. Todos podemos ser líderes; no necesitamos ser extrovertidos ni tener un carácter arrollador, pero sí una mirada lo más clara posible para, entre la tormenta, detectar el rumbo y redireccionarlo si las condiciones cambian. Bienvenido. Soy Carina Novarese y agradezco los mails que me mandan compartiendo sus experiencias. Pueden hacerlo esta semana por acá.