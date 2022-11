Quién es Jaime Clara, el periodista polifacético y caricaturista que reemplaza a Daniel Castro en Telenoche

Hace 21 años que Jaime Clara, el nuevo conductor de Telenoche en reemplazo de Daniel Castro, es la voz de las mañanas de los sábados de Radio Sarandí 690 AM. Es que su programa cultural, Sábado Sarandí, marca agenda en la temática cultural y se ha convertido en un clásico para quiénes disfrutan del tarde. Ese día, contó en una entrevista a La Diaria, se levanta a las 2:22 AM y llega 3:45 a la radio. A las 6:00 comienza el programa. A las 7:00 lo interrumpe y durante dos horas hace el Informativo de la radio. A las 9:00 lo vuelve a retomar hasta las 13:00.

Pero aparte de ser referente en el periodismo cultural, Jaime Clara es una de las voces más reconocidas de la radio uruguaya. Nacido en San José, comenzó haciendo radio en la radio CW 41 Broadcasting San José. Durante años copaba prácticamente toda la programación de Radio Sarandí. Condujo junto a Sergio Puglia el programa Al Pan Pan en horario vespertino, realizaba las suplencias de Ignacio Álvarez en las Cosas en su Sitio y conducía (algo que sigue haciendo actualmente) Hora de Cierre, un programa periodístico más enfocado a lo económico a partir de las 18 horas. En la actualiDad también, previo al Informativo Sarandí, de lunes a viernes conduce el ciclo Es Noticia a las 6:00.

A su vez, en los últimos años ha incursionado en el periodismo televisivo, variando entre su faceta cultural y periodismo político. Fue uno de los conductores de El Observador TV durante 2015 y 2016 así como también del programa de Nuevo Siglo TV Por Amor al Arte, en donde la pintura, la literatura y la música, monopolizaban esa hora del canal. A su vez, fue parte de Desayunos Informales y actualmente conduce Buen Día Uruguay en Canal 4 desde comienzos de este 2022 tras la salida de Claudia García.

Actualmente también dirige el sitio web Delicatessen, en donde comparte con su esposa Alva Sueiras contenidos de gastronomía, viajes y cuentos cortos. También ha publicado tres libros de relatos: La terrible presión de la Nada, Medias verdades y En la Larga Noche. Por otro lado maneja la faceta de la ilustración, dado que en sus redes sociales comparte diferentes dibujos que el mismo realiza. Esto lo llevó a publicar un libro de caricaturas, No está todo dicho.

Polémica en 2019 por su pase en comisión

En 2019, el programa No Toquen Nada divulgó que Clara era funcionario del Ministerio de Ganadería y que estaba en comisión en el despacho de Pablo Mieres (por entonces senador) desde el 15 de febrero de 2015 hasta que terminara el período legislativo. La polémica surgió debido a que Clara no cumplía horario en el despacho de Mieres dado que sus trabajos en televisión le impidián ejercerlo, pero de todos modos cumplía su labor armando un resumen de noticias en la madrugada y asesorándolo en comunicación. Como funcionario grado 15 del escalafón B del Ministerio de Ganadería, Clara debía cumplir un horario de entre seis y ocho horas de trabajo. "No hay violación de normas, no hay falta ética, no hay nada. Simplemente ganas de perjudicar. Uno no es tonto. Se da cuenta de que hubo un afán de generar una implicancia cuando se reconoce que no hay violación a la ley", había declarado Mieres en ese entonces en Radio Oriental.