Quién es Norberto Mariani, el vocero de los propietarios argentinos que reclama exoneración de contribución desde la reposera

"Estuvimos un año y medio sin poder usar nuestras propiedades, se nos tendría que exonerar todo el pago de la contribución territorial". Con esa frase, desde una reposera en Miami, el presidente de la Asociación de Propietarios Argentinos en Uruguay, Norberto Mariani, pidió la exoneración de la contribución inmobiliaria en una nota con Telemundo.

Esa frase desde la reposera causó comentarios diversos. Desde críticas, burlas y aplausos para el propietario que ya en enero también se había quejado porque el gobierno no le estaba permitiendo el ingreso al país a propietarios pero pero sí había hecho excepciones, como con Susana Giménez.

"No estamos para nada de acuerdo" con que se cobre la contribución a los propietarios extranjeros, dijo el presidente de la Asociación de Propietarios Argentinos en Uruguay, Norberto Mariani.



Exonerar todo el pago "es lo mínimo que Uruguay podría hacer por nosotros", indicó. pic.twitter.com/dLp5hxDeLa — Telemundo (@TelemundoUY) September 1, 2021

Mariani es un productor de espectáculos y relacionista público que hace 44 años vacaciona en Uruguay y hace seis se compró su apartamento en Pedragosa Sierra y Roosvelt, cerca de la Playa Brava. A mediados del año pasado formó, junto con otros propietarios, la Asociación de Propietarios Argentinos en Uruguay (APAU). En enero ya le habían mandado una carta a la Intendencia de Maldonado para solicitar la exención del pago de la contribución.

Pero no fue solo eso. En enero, este propietario criticó que "hubo discriminación" porque "algunos sí" pudieron ingresar a Uruguay y "otros no". La conductora televisiva Susana Giménez fue una de las argentinas que sí pudo llegar a su casa de Punta del Este y también el actor Ricardo Darín, quien antes de cruzar el Río de la Plata se había reunido con el embajador uruguayo en Argentina, Carlos Enciso. De acuerdo al relato de Mariani, en la embajada uruguaya les decían a otros argentinos que "saquen turno" para marzo y abrir para hacer el trámite de ingreso al país vecino.

En ese entonces, Mariani definió la decisión del gobierno uruguayo como una "mamarrachada terrible". "La maldad que le están haciendo al pueblo uruguayo no tienen idea", dijo y lamentó especialmente "la maldad" hacia los ciudadanos de Maldonado, y había augurado que se venía un invierno difícil.

Aparte de las quejas por los pagos y por no poder entrar, Mariani también había llamado a no invertir en Uruguay. En dialogo con el programa Buenos Negocios de la radio Conexión Abierta, que fue difundido por el programa Fácil Desviarse de Del Sol FM, dijo que "Uruguay no es una buena plaza" para invertir. “Nosotros no aconsejamos invertir en Uruguay. Estamos en un plan en la asociación de comunicar bien a aquellos argentinos que quieren invertir su dinero (que) no es una buena plaza Uruguay como están proponiendo. Es una plaza con mucha complicación desde todo punto de vista. Hay muchas estafas, muchos terrenos tomados, muchos desarrolladores y muchas administraciones corruptas. La gente en Argentina eso no lo sabe".

A su vez, señaló que aconseja a los nuevos inversores para que no "cometan los mismos errores" que él. "Estamos tratando de que no cometan los mismos errores que hemos cometido nosotros, que compramos para ir a veranear. En la asociación tenemos más de 3.000 adherentes, pero estamos haciendo un chequeo. Mucha gente ya no lo va a ser, porque no coincidimos con los desarrolladores generalmente y con los grandes inversores. La mayoría estamos viendo gente que fuga dinero desde Argentina y le hace mal a nuestro país", afirmó.