“¿Quién te conoce Luis Suárez?”: hinchas de River olvidaron al uruguayo y disfrutan con Borja

Hinchas de River Plate argentino se olvidaron de la frustrada llegada de Luis Suárez al club y bromearon al respecto luego de la gran actuación que tuvo este domingo el colombiano Miguel Borja, quien ingresó para disputar los últimos 30 minutos y le bastaron para dar dos asistencias y anotar su primer gol en el “millonario”, que goleó 3-0 a Aldosivi.

"¿Quién te conoce Luis Suárez?", preguntaron en las redes sociales algunos hinchas de River, destacando a su nueva figura colombiana y olvidándose del uruguayo, quien estuvo a punto de llegar al club pero desistió luego de que quedara eliminado de la Copa Libertadores.

En las redes hubo memes y cargadas, elogiando a Borja y criticando a Suárez.

Luis Suarez arrepentido queriendo jugar la copa argentina pic.twitter.com/wdtzIbhV8w — Ivana 🐍 (@ivanaagrossi) July 24, 2022

Borja, proveniente de Junior de Barranquilla y que firmó su contrato con River hace doce días, luego de que Suárez decidiera no venir, ya había jugado un rato la semana pasada ante Gimnasia y Esgrima, y este domingo el DT Marcelo Gallardo lo hizo entrar nuevamente a los 15 del segundo tiempo.

La sonrisa de Luis Suárez? La de Miguel Borja, papá. pic.twitter.com/xAYLs4J8JF — Mati (@matiasm_02) July 24, 2022

Diez minutos después, el delantero colombiano fue decisivo para romper la paridad al dar con un pase de pecho la asistencia para el primer gol, que anotó Agustín Palavecino (71), enseguida se fue solo por el medio y, en lugar de definir, prefirió dar el pase para que Lucas Beltrán (73) la empujara al arco vacío.

Luis Suarez?? Disculpame no conozco esa calle pic.twitter.com/jDbSpH9pUR — Benito SDR 🐔 (@_soyderiver_) July 24, 2022

Borja completó su tarea con su primer gol en River, el tercero en la goleada, cuando Aldosivi perdió el balón en la salida y el colombiano volvió a irse por el centro, pero esta vez sentenció ante el arquero Devecchi con un remate rasante y certero.

"Estoy agradecido con Dios por la oportunidad que me da. Me voy muy contento porque es lo que se viene trabajando para tratar de ayudar al equipo cuando me necesite", expresó el delantero surgido en Tierralta, de 29 años.

Que pedazo de jugador Miguel Borja! La rompió hoy.



Sos enorme @MiguelABorja9



¿Quién te conoce, Luis Suárez?



Que viva este hombre de Dios 🇨🇴❤ pic.twitter.com/8HZF1HwFfG — Facundo Ochoa 🇦🇷✝️💙 (@FacuOchoaOK) July 24, 2022

Con este triunfo, River llega a 15 puntos y escala algunas posiciones, pero aún sin poder acortar distancias con el líder Atlético Tucumán (22), mientras que Aldosivi empieza a hundirse en la temida tabla del descenso.

Con base en AFP