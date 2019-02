Quiénes son y dónde juegan los jugadores de Puerto Rico

El entrenador de la selección de básquetbol de Puerto Rico, Eddie Casiano, dio a conocer el lunes una lista de 14 jugadores convocados para los partidos del viernes con Argentina y el lunes con Uruguay, ambos en San Juan por la última ventana de las Eliminatorias para el Mundial de China 2019.

El roster

Bases

Gary Browne, Ironi Nes Ziona de Israel

Carlos Rivera, Leones de Ponce y Fuerza Regia de México

Eduardo González, Aguacateros de Michoacán de México

Ayuda bases

Javier Mojica, Leñadores de México

Gian Clavell, Estudiantes de Madrid de España

David Huertas, Fuerza Regia de México

Aleros

Alexander Franklin, Piratas de Quebradillas

Ángel Vassallo, Leones de Ponce

John Holland, Austin Spurs (Liga de Desarrollo de la NBA)

Ala-pívots

Devon Collier, Caciques de Humacao

Ricardo Sánchez, Universo Brasilia de Brasil

Ramón Clemente, San Lorenzo de Argentina

Pívots

Luis "Pelacoco" Hernández, Piratas de Quebradillas

Carlos Yao López, Ángeles de México

Jorge Bryan Díaz, Piratas de Quebradillas

Tras ser convocado Vassallo respondió que se retira de la selección y es un hecho que no estará ante Uruguay mientras que Franklin no se presentó a entrenar el lunes aduciendo razones familiares.

Ambos jugadores estuvieron en el partido del 29 de noviembre que Uruguay ganó 64-62 en el que David Huertas, fue la figura con 36 puntos y cinco triples acertados sobre nueve intentos.

Los únicos nuevos en la convocatoria son Holland que juega en Austin Spurs de la liga de desarrollo de la NBA y que la temporada pasada jugó en Cleveland Cavaliers, fue compañero de LeBron James, vio acción en 42 partidos pero no jugó las finales contra Golden State Warrios, y el otro es Clemente, compañero de Mathías Calfani en San Lorenzo.

“Ellos deben definir 12 jugadores, porque hoy hay 14. Ramón Clemente no es Ricky Sánchez que si bien tiene más envergadura juega mucho más de frente al aro, con gran porcentaje de aciertos de tres puntos. Clemente es un ala-pívot agresivo que ataca el canasto y aporta rebote. No creo que sufran muchas variantes en la parte táctica, capaz que alguna situación ofensiva. Los tiempos no dan mucho para cambiar. Estamos en una bolsa similar”, dijo el martes en conferencia de prensa Magnano.

Mojica jugó en Defensor Sporting en 2017 para la recta final de la temporada 2016-2017 aunque luego fue cortado.

Jorge Bryan Díaz estuvo esa misma temporada, pero en 2016, en Hebraica Macabi. Fue sustituto de Leon Gibson y más tarde fue reemplazado por Jaime Lloreda.

Luis "Pelacoco" Hernández arrancó la actual temporada en Atenas junto a Gabriel Belardo y fueron sensación del torneo. Pero luego se enfrentaron con la dirigencia encabezada por Bruno Barenchi y se fueron en diciembre. Pelacoco no tuvo minutos el 29 de noviembre en el ANTEL Arena.

Hay que recordar que la gran estrella de Puerto Rico, José Juan Barea, juega en Dallas Mavericks de la NBA, disputó los partidos ante Cuba y México por la primera fase y contra Panamá y Argentina por la segunda, pero no fue cedido por su club al resto de los partidos y además se lesionó en enero el tendón de aquiles y tiene para varios meses de recuperación.

Barea promedió en esos juegos 17,4 puntos (además de 6,5 asistencias) y el que lo sigue como mejor anotador es Huertas con 14,6.