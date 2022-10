Quieren que en la escuela deje de haber notas y que los abanderados ya no sean “los sobresaliente”

La reforma educativa está a punto de meterse con un tabú: las calificaciones. Los máximos cargos técnicos de Primaria coinciden en que, en el nuevo régimen, deberían desaparecer las notas. Y este cambio —uno de los más reclamados por los pedagogos desde hace al menos un lustro— implicaría un cambio en la elección de los abanderados (los chicos “sote” ya no serían, necesariamente, quienes porten el pabellón).

La propuesta es, por ahora, una propuesta. Como ocurre en educación, la iniciativa de Técnica será elevada a la dirección de Primaria (que va alineada con la misma idea), y luego pasará al Codicen (donde no está clara la voluntad política de hacer un cambio que los técnicos vienen reclamando desde, al menos, 2018).

El plan educativo que aprobó el Codicen sugería que la evaluación estudiantil debería ser, antes que nada, formativa. Eso significa que el estudiante vaya recibiendo conceptos sobre cómo es su progresión académica, qué se espera de él, qué consiguió y qué le falta. Por eso la directora general de Primaria, Graciela Fabeyro, entiende que la transformación educativa abre “una oportunidad” de rever algunos reglamentos que “están causando el efecto contrario al deseado en educación”.

La administración anterior ya había intentado un cambio en el mismo sentido, cuando la entonces inspectora Técnica, Milka Shannon, argumentó que la elección de abanderados por notas va contra el concepto de elecciones democráticas que se quiere transmitir: así como "cualquier persona tiene el derecho a ser presidente, todo alumno puede ser elector y elegible". Y, en ese sentido, “en la sociedad actual no debemos funcionar por premios”.

Irupé Buzzetti, quien entonces era la consejera de Primaria y que coincidía (y coincide) con la visión de los técnicos, dijo a El Observador que “la propuesta no prosperó porque tras algunas conversaciones con los padres notamos que era un cambio resistido y muy caro de dar en ese momento”. Como ejemplo, recordó que “una madre llevó a los compañeros de clase de su hija al McDonald´s del Nuevocentro Shopping para que los compañeritos luego la voten para que sea abanderada porque era de las que tenía mejores calificaciones”. Ese “tipo de actitudes van contra el propósito educativo, así como la selección que establece el reglamento de que, salvo que no haya estudiantes, solo sean elegibles quienes tiene notas superiores a ‘muy bueno’”.

Una opción para que signa habiendo abanderados (pero no por calificaciones) es que exista un sistema de rotación en los actos patrios para que todos, en algún momento, puedan tener el reconocimiento. Buzzetti insistió: “No deberían existir los abanderados fijos, eso está claro desde lo pedagógico, el tema es cómo se convence a los políticos y a los padres de ese cambio y cómo se les explica que una modificación de esta naturaleza no significa bajar el nivel ni emparejar para abajo”.

En Finlandia, por ejemplo, las calificaciones solo tienen peso después de los 14 años. En Estonia, por nombrar otro de los sistemas educativos destacados en Europa, la evaluación no está atada a una escala numérica en toda la escuela. En Dinamarca, otro de los renombrados, tampoco.

Cuando la comisión que conformó la ANEP repensó la estructura de la reforma educativa, había salido la discusión y se había planteado (aunque luego no se elevó al Codicen) la sugerencia de que, al menos hasta tercero de escuela, se eliminen las notas.

Más consensos

En una reunión que mantuvieron las máximas autoridades técnicas de Primaria, según supo El Observador, hubo consenso de que la repetición escolar debe limitarse y ser una excepción. En ese sentido, la propuesta es que en la educación inicial y en primero de escuela la promoción sea automática (solo se podría repetir cuando se acaba el primer ciclo, a fin de segundo de escuela). Luego se podría repetir solo a fin de cada tramo del segundo ciclo: léase al finalizar cuarto y sexto de escuela (pero no en tercero o quinto).

Otra vez: los técnicos están alineados con lo que propone el plan educativo aprobado por ANEP y con el consenso académico. El sociólogo Santiago Cardozo había dicho a El Observador que la repetición “es un instrumento bastante inútil, injusto y que está anclado a otra época educativa en que se pensaba que todos los niños aprenden al mismo ritmo y que quien no lo hace debe quedarse un año atrás”.

En un tercio de los países —entre los que se encuentran los más desarrollados— la promoción es automática: el estudiante rezagado recibe un tratamiento diferencial, pero sigue con su generación y nunca vuelve a cursar el mismo año. En el extremo opuesto, hay un 24% de los países —entre los que hasta ahora estaba Uruguay— que permiten la repetición en cualquier año y las veces que los docentes lo consideren pertinente. En algunos casos, como era norma en los liceos uruguayos, incluso existe la repetición automática: ante determinadas asignaturas “bajas”, se repite sin alternativa.

En el resto de los países (43%) se busca un punto intermedio: existe la repetición, pero está limitada. En algunos casos solo se permite que el alumno repita una vez en su vida, en otros se limita la repetición a los fines de ciclos o tramos, y a veces solo a edades adultas. Uruguay, en la propuesta de los técnicos de Primaria, iría a este modelo.