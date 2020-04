Rancho Yubely venderá sus Criollos de manera virtual el 28

De la mano de Zambrano & Cía, Rancho Yúbely, de César Musselli, realizará una gran venta con vientres seleccionados por una reducción de plantel. La subasta se hará de forma virtual y sin público presente, el martes 28 de abril.

Desde la hora 19 de ese día se ofrecerán 45 Criollos de pedigrí, en categorías de yeguas madres y potrancas.

La financiación la brindará el Itaú. El banco dará un plazo de 18 cuotas en dólares y sin intereses con tarjeta Visa o Mastercard. Además, para pagos que se hagan “al contado”, habrá un descuento de 9% en un plazo de 12 cuotas y un descuento de 3% por pago al contado.

Las preofertas ya están habilitadas en el sitio de Zambrano. Utilizando esa herramienta se participa de un sorteo de US$ 4.000, que se reparte de la siguiente manera: US$ 1.000 se sortearán entre los primeros que preoferten en cada lote; US$ 1.500 se sortearán entre las preofertas que arranquen el remate; y US$ 1.500 se sortearán entre los que realicen cuatro o más preofertas.

El flete será gratis por las rutas nacionales 1, 2, 3 y 4 (hasta Artigas), rutas 5 y 6 (Casa Saenz) y rutas 7, 8 y 9, se detalló.

La venta se podrá seguir en vivo y en directo por Campo TV y Rural UY y por por Direct TV, en los canales 661 y 1661.

Por más consultas, comunicarse con Germán Sapelli –responsable del Departamento de Equinos de Zambrano– al 099 743 434.