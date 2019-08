Renato César, el jugador marcado por una lesión que busca el ascenso con Rentistas

Pedro Tristant, @pedrotristant

Hay una canilla abierta pegada a una de las canchas del Complejo Rentistas de la que los jugadores juveniles toman agua. Del otro lado del tejido un preparador físico ordena los ejercicios de estiramientos al plantel de primera división que acaba de terminar la práctica del día. En la cancha de césped sintético del lugar está Boston River por empezar a entrenar. Y, entre todo ese movimiento matutino del complejo de Toledo Chico, está Renato César, el jugador cuya carrera la marcó una lesión.

César no tiene que hacer ningún esfuerzo para acordarse del momento en que apoyó el pie y se rompió el quinto metatarsiano. La selección sub 20 de Uruguay jugaba un partido amistoso en Florida previo a viajar al Mundial 2013 de la categoría en Turquía. En una jugada apoyó el pie y ya sintió que se había lesionado.

Antes de ese momento había sentido un dolor, pero como su físico estaba caliente puedo seguir en cancha. Cuando se sacó el zapato al final del partido tenía el pie muy inflamado.

Sus compañeros trataban de consolarlo y le decían que podía ser un esguince, pero César ya había sufrido esa lesión y sabía que se trataba de algo más grave. Cuando llegó a Montevideo confirmó lo peor: se había roto el hueso que tenía desgastado por los golpes y por pisar mal. Entonces, se perdió la Copa del Mundo y estuvo ocho meses sin jugar.

Un debut lleno de estrellas

Era julio de 2011 y Nacional hacía la pretemporada en Colonia con Marcelo Gallardo como director técnico. El profesor Marcelo Tulbovitz indicó un trabajo de velocidad y Renato César, Gonzalo Bueno y Nicolás López, como siempre, se pusieron juntos. Pero a ellos se sumó Álvaro “Chino” Recoba.

“El tipo vino y se puso con nosotros. No le dijimos ni buen día y se puso a hablar como si nos conociera de toda la vida”, recordó César que quedó impresionado por la humildad de Recoba.

Para el futbolista fue una experiencia única compartir vestuarios con Recoba, Alexander Medina, Vicente Sánchez, Gustavo Munúa. Y, también, ser dirigido por Gallardo, que años más tarde se convertiría en un ídolo eterno de River Plate de Argentina.

Para César, el Muñeco fue el mejor entrenador que tuvo. En las prácticas siempre les presentaba algo diferente. “A nosotros nos dio una mano bárbara, nos dio confianza. Era un técnico que al que mejor veía en la semana, jugaba. No hacía diferencias”, elogió.

El debut de César en Nacional fue cuando Gallardo era jugador y Carrasco era el entrenador. Como en el Clausura 2011 el tricolor fue campeón una fecha antes, Jotaerre mandó a la cancha a César, Bueno y Rodrigo Roque. En ese partido Rampla Juniors se jugaba la permanencia y terminó ganando.

Luego se va Carrasco y queda como técnico Gallardo, que, en sus últimos meses como jugador, se había lesionado el tendón rotuliano. “Los primeros seis meses le costaba un poco haber salido del vestuario a ser técnico. Tenía muchos amigos en el vestuario”, recordó.

La llegada de César al club de La Blanqueada se dio cuando tenía 15 años. Se había formado en Ituzaingó de Punta del Este y llegó a los tricolores en una edad que considera la justa. Se quedaba en la residencia del club, que está pegada a la sede en La Blanqueada.

“Para nosotros que somos del interior venir a Montevideo cuando no conocés es un mundo diferente. Que te abran las puertas de la residencia era lo mejor que te podía pasar y eso me ayudó al crecimiento que tuve en ese momento. Ahí no tenés que hacer nada, tenés todo”, destacó.

El recorrido por América y Europa

Cuando se recuperó de la lesión que sufrió previo al Mundial 2013 volvió a Nacional y Rodolfo Arruabarrera era el técnico. Jugó algunos partidos, pero la rotura del quinto metatarsiano le dejó secuelas porque sus músculos quedaron desbalanceados y perdió ritmo. En esa etapa tuvo algunos desgarros que no le permitieron tener continuidad. Para cambiar de aire, se fue al Lugano de Suiza.

Con ese club logró ascender de categoría, pero se fue con una cláusula de compra muy alta y Lugano decidió no quedarse con la ficha. Volvió a Uruguay y, como le quedaban seis meses de contrato con Nacional, fue a préstamo a Liverpool, la institución en la que estuvo antes de pasar a Villa Española.

Después pasó a Palestino adonde llegó con el campeonato empezado. Los resultados no fueron buenos y el entrenador que lo llevó fue despedido. César no tuvo la continuidad que deseaba y rescindió con el club chileno de mutuo acuerdo.

Desde el equipo trasandino volvió al fútbol uruguayo para un primer pasaje por Rentistas, previo a irse a México, en el primer semestre de 2018. César tenía ofertas de clubes uruguayos de la A, pero se decidió por la liga mexicana porque creía que era la oportunidad de entrar a un mercado fuerte.

Jugó en Inter Playa de Playa del Carmen, un equipo de tercera división en el que hizo doce goles y cree que jugó bien. Tenía la ilusión que para la siguiente temporada lo llamara algún equipo de la B para crecer en el fútbol de ese país, pero no fue así y se sintió poco valorado.

"Creí que los que me llevaron por lo menos iban a mandar gente de los clubes a verme a los partidos. Yo sabía que iba a una tercera de México que no se ve mucho y no se habla tanto. La única manera es que vayan a verte”, contó César.

Su experiencia en México le sirvió económicamente y disfrutó de Playa del Carmen. Pero él estaba enfocado en jugar y, luego de recibir una oferta de Uruguay, decidió volver a su país para jugar en Rentistas.

En busca del ascenso

Rentistas inauguró en 2019 una cancha de césped sintético en su complejo de Toledo Chico, en la periferia de Montevideo. En ese predio hay cinco canchas de pasto natural además de la artificial. El equipo dirigido por Alejandro Cappuccio está segundo en la tabla de posiciones del torneo de la Segunda División Profesional al término de la primera rueda.

César volvió para el segundo semestre de 2018 y solo jugó seis partidos. Para este año se prepararon mejor: hicieron una mini pretemporada en diciembre, volvieron a entrenar en febrero y el comienzo de año fue bueno para el club. Rentistas está en un buen momento, no solo por la posición en la tabla —que indica sus chances reales de ascender— sino también por el plantel largo.

“Tenemos un plantel largo, rico en nombres y calidad. Sabíamos que a la larga, como ascienden dos directos, tenemos chances de estar entre esos dos. Hay planteles que por ahí tienen once, doce jugadores y no tienen tanto recambio como nosotros. Nos sentimos fuertes desde ese lado”, comentó el jugador.

De los once partidos del campeonato, César participó en nueve y anotó dos goles. Uno de estos fue contra Cerrito, el clásico de los bichos colorados, jugado el pasado 11 de mayo. “Venía invicto (en los clásicos)… no había ganado ninguno”, bromeó César. “Quedó en la historia por ser el primer clásico que se juega en césped sintético y por suerte lo ganamos. Hacía mucho tiempo que no le ganábamos acá y tuve la suerte de hacer el gol en la hora”, comentó más en serio.

El objetivo de Rentistas es poder jugar la divisional A en 2020. “Se va a hablar de Rentistas si ascendés. Creo que si cada uno individualmente anda bien, el equipo crece. Lo que todos queremos es poder ascender directo en octubre”, dijo el volante ofensivo.

César tuvo dos desgarros en Rentistas que lo dejaron afuera de algunos partidos en el primer semestre que jugó. Ahora está bien, pero igualmente no se quiere poner objetivos a largo plazo sino metas cortas como lograr el ascenso. Pero, con solo 25, le quedan años de carrera por delante.