Rendición de Cuentas: coalición asegura que habrá una fórmula para “compensar" a Colonización

La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, comparecerá este jueves ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados para exponer sobre asuntos relacionados con su inciso de la Rendición de Cuentas. Pero después de eso, la jerarca y el director de Finanzas Públicas, Fernando Blanco, se reunirán con un delegado de cada partido de la coalición de gobierno para discutir sobre algunos artículos que generan dificultades en el tratamiento de la norma presupuestal puertas adentro del oficialismo.

Uno de ellos es el referido al pasaje de los recursos que hasta ahora van destinados a la compra de tierras por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC) hacia el plan del gobierno para la erradicación de asentamientos.

Los legisladores le pedirán a la ministra algunas “precisiones” con respecto a la redacción de la propuesta. Distintos diputados oficialistas confirmaron a El Observador que es un hecho que habrá una fórmula para “compensar” al INC. Pero de la respuesta de Economía dependerá la magnitud de esa “compensación".

La propuesta del gobierno de un “fideicomiso para la integración social y urbana” se nutriría a partir de la recaudación del adicional al Impuesto a las Transferencias Patrimoniales sobre los inmuebles rurales y de la sobretasa del Impuesto al Patrimonio.

En primer término, Arbeleche deberá clarificar a qué se refería cuando, el lunes de la semana pasada, había dicho ante la comisión que el monto anual que se obtiene por esa vía “según el último dato" disponible para el gobierno "es de unos US$ 30 millones”.

La duda es si se refería al monto proyectado de aquí en más o si es sobre lo recaudado en los últimos dos ejercicios, que Renta Generales no volcó a Colonización debido a la orden del Poder Ejecutivo de suspender la compra de tierras desde 2020.

Si se trata de recursos ya obtenidos, el diputado colorado Conrado Rodríguez dijo a El Observador que propondrá una fórmula alternativa para destinar US$ 20 millones a los asentamientos y dejar los otros US$ 10 millones en manos del INC.

Eso lo permitirá a la institución reactivar un fideicomiso creado durante el gobierno de José Mujica, cuya estructura jurídica está armada pero que nunca se utilizó, y que además puede nutrirse con recursos propios que Colonización genera por los arrendamientos a colonos.

También planteará acceder al pedido de Colonización de conservar la partida referida al adicional del impuesto a las transmisiones patrimoniales, que el gobierno topeó en $ 100 millones.

Ciudadanos y el Partido Independiente también se aprestan a presentar alternativas.

El sábado, justamente, la bancada de la coalición de gobierno hará una primera puesta a punto del “clearing”, como lo denominan, de los aspectos de la Rendición que presentan dificultades y que, eventualmente, podrán modificarse o retirarse del articulado.

"La pregunta del millón"

El tema estuvo presente este martes cuando las autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial asistieron a la Comisión de Presupuesto en el marco de la Rendición de Cuentas. El programa del gobierno mereció nuevos cuestionamientos por parte del Frente Amplio.

La diputada Bettiana Díaz (MPP) aseguró que Vivienda fue el ministerio que tuvo el “mayor recorte presupuestal”. Según sus cifras, hubo $ 1.450 millones menos en la variación del gasto entre 2019 y 2020, a través de las restricciones fijadas por el gobierno en un decreto del año pasado.

Según señaló, eso representó una caída de 12% en los recursos disponibles y equivale a unos US$ 34 millones. Al respecto, su colega Gustavo Olmos (Fuerza Renovadora) hizo “la pregunta del millón”.

Olmos se preguntó por qué no otorgar esos US$ 34 millones que “están ahí” para la erradicación de asentamientos y no tocar a Colonización. “No se enojaría nadie: ni los colonos, ni lo pobres ni los especuladores, que juegan y mucho”, dijo.

“Quiero saber por qué no le reasignan los fondos necesarios y no entramos sacando y poniendo a personas que también están en una situación de línea de pobreza, como los productores rurales familiares y los peones rurales”, apuntó.

Las respuestas no conformaron a la bancada opositora. Vivienda argumentó que la “estructura financiera” del fideicomiso quedará en manos del Ministerio de Economía, aunque insistió en que el monto que vaya a destinarse finalmente a la erradicación de asentamientos podría “duplicar” lo invertido en el último quinquenio.

La cartera evitó pronunciarse sobre si considera adecuado el origen definido de los recursos y tampoco precisó durante cuánto tiempo esos recursos irán a la conformación del fideicomiso.

“Eso lo tienen que resolver acá, en el Parlamento”, señaló el subsecretario Tabaré Hackembruch al advertir que, cuánto más tiempo sea, habrá más recursos.

La cuestión de los recursos no es el único debate que genera en el Parlamento el plan del gobierno para erradicar asentamientos.

El proyecto estará bajo la órbita de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana, que fue creada en el Ministerio de Vivienda bajo el artículo 412 de la ley de Urgente Consideración (LUC). Esa oficina recién comenzó a funcionar en el correr de este año y está bajo la dirección de Florencia Arbeleche, hermana de la ministra de Economía.

“El primer y gran desafío que tiene esta dirección es organizarse, armarse y arrancar”, subrayó la nueva jerarca.

El artículo 205 de la Rendición de Cuentas pide autorización para contar con cinco funcionarios mediante pases en comisión para esa repartición.

“Nos encontramos ante la dificultad de la carencia de funcionarios que le permitan cumplir a dicha dirección los cometidos asignados”, admitió en el Parlamento la ministra de Vivienda, Irene Moreira. “No contamos con funcionarios para atender las nuevas competencias”, señaló.