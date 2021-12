Repunte de valores, en un mercado expectante por el retorno de carnes de Brasil a China

Los valores del ganado gordo se tonifican con las miradas puestas en el clima y en el posible impacto que pueda tener el regreso de las exportaciones de carne vacuna de Brasil a China, confirmado esta semana.

La oferta de ganados especiales bien terminados sigue siendo inferior a la demanda y éste es el principal propulsor de los valores, que ganaron algunos centavos en los últimos días. Hay una brecha marcada entre lotes generales y especiales.

Para los mejores novillos los precios de punta alcanzan los US$ 4,40 por kilo en cuarta balanza y los de menor terminación entre US$ 4,10 y US$ 4,20 por kilo.

La vaca gorda logra desde US$ 4 hasta US$ 4,15 por kilo la buena, bien pesada.

La vaquillona bien gorda, que supere los 400 kilos, alcanza hasta US$ 4,25 por kilo, y la más liviana –con mayor dificultad de colocación– ronda los US$ 4,05.

Las últimas lluvias han sido irregulares y la disponibilidad forrajera es dispar por zonas, en algunos casos con dificultad para terminar los ganados.

“Terminaremos el año con un mercado firme, estabilizado y afirmándose mirando hacia adelante en esas categorías de punta”, dijo Carlos de Freitas, de Carlos de Freitas Negocios Rurales.

Para el operador, “las perspectivas para el año que viene son muy buenas”.

“No veo en el horizonte, en el corto plazo, nada que cambie este panorama”, consideró, remarcando la muy fuerte demanda y el poco volumen de ganado bien terminado disponible, más allá de que China pueda enfriarse un poco.

La faena sigue marcando máximos para el momento del año, en el eje de las 60 mil cabezas.

Fuerte ritmo en la faena

La industria mantiene un fuerte ritmo de actividad y la faena se encamina a un nuevo récord histórico. En la última semana fue de 60.233 vacunos. Cuatro de las últimas siete semanas (desde fines de octubre) han superado esta cifra y una quinta fue de 59.041.

Con el regreso de Brasil la demanda china por carne vacuna está en pausa, a la espera de que consolide una baja de valores que ya se venía registrando desde las últimas semanas, dijo a Tiempo de Cambio de radio Rural el trader Daniel Castiglioni.

Por ahora, el precio de exportación mantiene la firmeza. En las últimas cuatro semanas móviles promedió US$ 5.083 por tonelada y en la última semana US$ 4.957, de acuerdo a datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC). En el acumulado anual el IMEx alcanza US$ 4.269, 13% arriba del valor registrado en mismo periodo del año pasado y 11% más que en 2019.

Mientras el gordo es impulsado por una demanda internacional sostenida y una fuerte actividad industrial, en los negocios de ganado para el campo es otra historia. El mercado de reposición es mucho más influenciado por el clima. Los precios se han mantenido estables a lo largo del año y salvo en categorías puntuales, y en negocios particulares, la demanda ha sido muy cautelosa en los últimos meses.

En el remate de Plaza Rural, sin embargo, el mercado se mostró ágil y con un alto nivel de colocación. Con algunos valores sorprendentes, como el novillo de 1 a 2 años que promedió US$ 2,15 y la ternera superado el promedio del ternero, destacó de Freitas, quien será el próximo presidente del consorcio.

EO

En lanares, la faena sigue en los mayores niveles del año en medio del pico de oferta. Los valores muestran un marcado ajuste a la baja, con entradas largas, salvo excepciones, para principios del año que viene. El cordero mamón cotiza sobre los US$ 3,98 por kilo y el cordero pesado en US$ 4,48. La oveja se comercializa sobre los US$ 4. Se mantiene clara preferencia por las carcasas livianas, menores a 24 kilos. La semana pasada se faenaron 52.129 ovinos –el mayor volumen semanal del año– y los corderos representaron el 72%.

La demanda internacional es sostenida, con China y Brasil como principales compradores. Esta dinámica internacional lleva a que casi cerrando el año el precio de exportación muestre un promedio anual de US$ 5.139 por tonelada, un salto de 18% frente a igual periodo de 2020.