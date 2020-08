Reuniones de padres sin tapabocas, fiestas de cumpleaños y deportes: el rezongo del MSP por descuidos en brote de San José

Preocupada por una serie de descuidos vinculados al foco en un jardín de infantes en la ciudad de Libertad que ya arrastra 11 casos y unas 160 personas cuarentenadas, la directora general de Coordinación del Ministerio de Salud Pública (MSP), Karina Rando, brindó este lunes una conferencia de prensa en el departamento de San José tras la detección del nuevo brote que desde el fin de semana puso en alerta a las autoridades.

"Hemos detectado en este brote que han habido reuniones familiares con un número mayor al recomendado por el MSP, han habido reuniones en las escuelas entre maestros y con padres donde no se ha usado de manera correcta y de manera obligatoria el barbijo, ha habido una intensa actividad social, con deportes de contacto que se piden que sea lo mínimo posible. Se han hecho actividades en reuniones cerradas, sin mascarillas. Y otra cosa: fiesta de cumpleaños sin mascarilla y con una cantidad de personas", dijo la jerarca.

Rando entiende que son actividades que "de haberse cumplido" llevarían a que la localidad enfrente una situación "un poco menos preocupante" que la que esperan. De todas formas, la médica prefirió no referirse a la posible magnitud del foco porque aseguró que desde el MSP estaban pleno proceso de estudio y recién este lunes se hisoparon a unas 100 personas. Los resultados estarán entre las próximas 24 y 48 horas.

Diego Battiste

“En este brote particularmente, y no tan particularmente, hemos detectado algunas actitudes que podrían haber prevenido o disminuido su extensión. Y eso es lo que yo quiero recalcar, pero no como algo punitivo, sino para llevarse ese mensaje a casa. Porque hasta que no nos pasa, nos parece que es algo siempre que le va a pasar al otro. Hasta a veces yo he notado, que da vergüenza usar el tapabocas cuando uno está entre amigos. Porque parece que te estás protegiendo de tu amigo y es algo que todavía no lo tenemos socialmente muy aceptado. Estamos entre gente que nos conocemos y nos sacamos el barbijo como una demostración de cercanía o de afecto. Eso es totalmente lo contrario", afirmó la doctora con preocupación.

Por otro lado, Rando comentó que se suspendieron las clases el jardín de infantes donde se produjo el brote pero descartó que este lunes ocurra lo mismo con los demás centros educativos de la zona. Según dijo, la experiencia "no ha demostrado" que cerrar los institutos de enseñanza de niños "sea la mejor forma de controlar los brotes". De todas formas, dejó abierta la posibilidad de que se tome esa medida si el foco toma otras dimensiones.

Además, pidió "no estigmatizar ni echarle la culpa a la gente del jardín" por la situación, aunque recalcó que en el lugar no se cumplieron las normas. "Si cada uno de nosotros piensa para sí, de forma honesta, sabríamos que siempre hay momentos donde nos descuidamos y sobre todo cuando estamos con la gente con la que trabajamos o con las que estamos más cercanos", dijo.