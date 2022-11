River presentó a Martín Demichelis como su nuevo técnico: "Es el Bayern de Sudamérica"

Ya consumada la salida del exitoso entrenador Marcelo Gallardo que llevó a River Plate a ganar dos Copas Libertadores, entre otros tantos títulos, el conjunto millonario ya presentó a su reemplazante: el exdefensor central del club y de la selección argentina, Martín Demichelis, que se encontraba dirigiendo al segundo equipo del Bayern Múnich.

"Junto a mi grupo que está formado por capacidad, por un grandísimo sentido de pertenencia, vamos a honrar esta profesión para que River siga por la línea exitosa de continuidad", sostuvo Demichelis en la conferencia de prensa en la que fue presentado junto al presidente Jorge Brito y a Enzo Francescoli, manager de la institución.

"Cuando se supo recibí un mensaje muy hermoso de una persona muy importante en el seno de River que me escribió emocionadamente ´nosotros no dejamos la vara muy alta, hicimos un piso y unos grandes cimientos para que ustedes le sigan dando crecimiento al club´. Prometo honrar esta situación tenemos una grandísima vocación para seguir por esa línea", agregó el nuevo DT millonario.

Demichelis estará acompañado en su cuerpo técnico por Javier Pinola, que se retiró recientemente como jugador y por otro ex jugador de River, Germán Lux. "Si me venía con tres o cuatro alemanes me iban a decir que no estaba aggiornado al fútbol argentino, formé un grupo con grandísimos modales humanos y sentido de pertenencia", agregó.

Ante las dudas de cómo podrá desempeñarse en el futbol argentino después de vivir tantos años en el exterior, Demichelis fue tajante: "Mi familia por haber vivido en distintos países hablan diferentes idiomas pero en casa se habla uno solo: el idioma riverplatense. Protagonismo, disciplina, respeto, unidad, esfuerzo. Son los valores de River y nos los voy a cambiar”, aseguró.

"River es el Bayern de Sudamérica. Tiene principios, modales, metodología, que se asemejan muchísimo de una historia que exige no sólo ganar partidos sino títulos", sostuvo.

"Dentro de esos principios está la presión, el sentido, el pase, cuando fui jugador de fútbol entendí que como defensor anticipar estaba bien pero no alcanzaba para el paladar de River, que el anticipo tenía que ser también un pase. En otros equipos anticipar y tirarla donde sea puede alcanzar, acá en River no. El sentido del pase lo voy a buscar desde el primer día. Esta historia te exige ganar pero hay una forma que respetar. Y la vamos a intentar respetar", señaló.