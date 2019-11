Robota la bolsa y dólar tiene caída récord tras acuerdo constitucional en Chile

El acuerdo parlamentario anunciado en la madrugada de este viernes tuvo a los inversionistas celebrando las posibles implicaciones desde que el mercado bursátil comenzó sus operaciones. Y es que esto podría ayudar a descomprimir las manifestaciones masivas que ya se extienden por cuatro semanas.

Cifras al cierre de las operaciones muestran que el principal indicador bursátil chileno, el S&P IPSA, anotó una espectacular subida de 8,07%, lo que lo dejó ubicado en los 4.861,44 puntos. Esta alza es la mayor para la plaza bursátil chilena desde octubre de 2008, superando el desempeño de la bolsa cuando Sebastián Piñera obtuvo el triunfo presidencial en segunda vuelta.

Además, esto se da con buenos desempeños en papeles más ligados con el ciclo económico, como constructoras, retail y bancos, que suben en bloque.

Uno de los papeles IPSA más golpeados por el conflicto social, la sociedad de inversiones ILC (matriz de AFP Habitat), que se elevó un 24,44% en la jornada, mientras que Engie, otro título golpeado por la crisis, se empinó un 17,30%.

Otras compañías ligadas con el ciclo económico obtuvieron buenos resultados: en retail, Ripley lideró lo avances, con un salto de 14,43%, mientras que Falabella subió 14,06%, Mallplaza se elevó un 13,58%, Parque Arauco un 12,63% y Cencosud un 11,98%.

La banca obtuvo resultados similares con escaladas de 15,98% en Grupo Security, 11,56% en Banco de Chile, 10,86% en Itaú Corpbanca, 9,56% en Bci –que se vio impulsado en parte por el espaldarazo que le dio su controlador con la compra de un paquete de acciones hoy– y 9,16% en Santander.

Con esto, el mercado accionario acompañó al mercado cambiario, donde el optimismo provocó una fuerte caída del dólar.

Estos resultados se dan luego de que se anunciara en la madrugada que parlamentarios oficialistas y de oposición llegaron a un acuerdo que definió los mecanismos para generar una nueva Carta Magna, lo que le quita algo de incertidumbre política al panorama nacional.

Además, explican operadores del mercado, algunos inversionistas le están apostando a que el acuerdo parlamentario por una nueva Constitución ayude a alivianar las manifestaciones que hoy cumplen cuatro semanas, una de las mayores fuentes de incertidumbre con respecto a la economía nacional.

Fin a racha alcista del dólar

Después de seis días consecutivos subiendo, en medio de un cambiante escenario político que incluye la definición de un plebiscito y dos posibles mecanismos para hacer una nueva Constitución, el tipo de cambio logró una espectacular corrección este viernes.

Datos de Bloomberg muestran que el dólar en Chile terminó la jornada con una baja de 25,34, ubicándose al finalizar las operaciones en 777,29 pesos chilenos por billete verde.

Esta agresiva caída representó no solo el fin de una racha ganadora para el cruce de monedas, sino que la mayor caída en un día en las historia, según registros de Bloomberg, y convirtió al peso chileno en la moneda con mejor desempeño en el mundo en esta jornada.

Los inversionistas tenían muchas cosas por digerir este viernes sobre la situación del país.

En primer lugar, algo de la incertidumbre ligada al proceso constituyente se despejó luego de que ayer parlamentarios oficialistas y de oposición llegaran a un acuerdo que definió los mecanismos para generar una nueva Carta Magna.

Además, ayer jueves el Banco Central anunció que redoblará los esfuerzos para frenar la caída del peso chileno, con nuevas y más frecuentes licitaciones de liquidez vía swaps de divisas y operaciones REPO.

El anunció se había dado antes de ayer, de una inyección de US$ 4.000 millones, pero los operadores señalan que no fue suficiente y el dólar se afirmó ayer sobre los 800 pesos tras una primera licitación que no aunó mucho interés.

El entorno internacional también ayudó. A una baja de 0,12% en el Dollar Index –que mide la cotización internacional del billete estadounidense contrastándolo con una canasta de monedas– se suma que el grueso de las divisas emergentes subió. Esto incluyó a todas las monedas latinoamericanas menos el peso argentino.

Diario Financiero-Ripe