Rodrigo Mora: "Tratar de ganar la Copa Libertadores"

El delantero uruguayo Rodrigo Mora habló con la prensa tras la presentación de la nueva indumentaria de River Plate, en Argentina, y se refirió a su momento actual en el equipo y a los objetivos grupales del semestre futbolístico que vive.

"Tengo que aprovechar al máximo los minutos que tenga, demostrarle a Gallardo que quiero estar. Siempre que tengo la posibilidad, me aferro a objetivos cortos. El primero que tenía era recuperarme y ser parte del plantel de River, después jugar y estar con mis compañeros", aseguró el ex Peñarol a Diario Olé.

Luego de posar como modelo para presentar la nueva indumentaria de River Plate junto a algunos de sus compañeros, el uruguayo le puso total atención al gran objetivo grupal que se les presenta: “Es tratar de ganar la Copa Libertadores”.

“Pero primero tenemos a Independiente, que es importante, y después el Superclásico El sábado tenemos un gran partido, necesitamos el triunfo en la Superliga", agregó Mora.

Al referirse a su irregular estado actual no dudó en ser autocrítico: "En la pretemporada me propuse tratar de hacer muchos goles, o tal vez goles que sean importantes. Me está costando un poco, pero me tengo que quedar tranquilo de que llegan, sin ponerme tanta presión. Yo sé que el hincha y la camiseta te exigen, pero uno tiene que estar tranquilo, disfrutar de donde está y el gol va a venir solo".

"Tanto Marcelo (Gallardo) como todos saben que no soy un goleador nato, sí trato de darle mucho al equipo, ser un contagio continuamente dejando todo en cada pelota. Y depende de cómo se vaya dando el partido a veces tengo la oportunidad de convertir. Hay que seguir trabajando para eso", aseguró el delantero uruguayo.