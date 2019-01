Roger Stone: el hombre del que todo el mundo habla ya tuvo su documental en Netflix

Roger Stone, el "viejo amigo" y asesor de larga data de Donald Trump, fue arrestado e inculpado este viernes en la investigación por supuesta connivencia entre el equipo de campaña del mandatario y agentes rusos. Luego fue liberado bajo fianza, pero eso no impidió que fuese el gran tema internacional del 25 de enero de 2019.

Stone está acusado de mentir sobre sus relaciones con WikiLeaks, la organización que publicó correos electrónicos pirateados contra la rival demócrata de Trump, Hillary Clinton. El hombre fue liberado bajo fianza de 250.000 dólares después de comparecer a última hora de la mañana en un tribunal de Florida.

El confidente del presidente fue acusado de siete cargos, entre ellos falso testimonio, manipulación de testigos y obstrucción de los procedimientos oficiales. "Me declararé no culpable de esos cargos", dijo. "Creo que esta es una investigación motivada políticamente". Stone insistió en que no "testificará contra el presidente". "Soy uno de sus amigos más antiguos, soy un ferviente partidario del presidente, creo que está haciendo un gran trabajo", afirmó.

La Casa Blanca rechazó que esto implique a Trump, quien ha negado cualquier connivencia con agentes rusos. "Esto no tiene nada que ver con el presidente y, ciertamente, nada que ver con la Casa Blanca", dijo la portavoz Sarah Sanders a CNN.

Stone es un hombre particular. Para empezar, el lobista fue uno de los primeros miembros de la campaña de Trump y, aunque se retiró meses después, siguió manteniendo lazos muy estrechos. El consultor de 66 años –que como señas personales tiene un enorme tatuaje de Richard Nixon en la espalda– ya había sido presentado en un aclamado documental titulado Get me Roger Stone (algo así como "Traíganme a Roger Stone").

La producción está a cargo de Dylan Bank, Daniel DiMauro y Morgan Pehme y se estrenó por primera vez en el festival de Tribeca en 2017. Entre otras cosas, mostró las turbias estrategias de campaña que Stone implementó, así como un repaso de su vínculos con el poder estadounidense y la creación de su discurso radical.

"Quienes dicen que no tengo alma, que no tengo principios, son unos perdedores amargados", dice Stone en un momento del documental. Get me Roger Stone, que dura alrededor de una hora y media, se puede ver en Netflix.

Con información de AFP