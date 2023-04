Romina Celeste declara ante la fiscal por las acusaciones de abuso sexual de menores contra Gustavo Penadés

La militante nacionalista Romina Celeste Papasso declara este martes ante la fiscal de Delitos Sexuales, Alicia Ghione, quien lleva adelante la investigación sobre las acusaciones públicas de abuso sexual contra el senador Gustavo Penadés.

Papasso declaró públicamente el pasado 28 de marzo que cuando era menor de edad –y todavía no había iniciado la transición de género– fue abusada sexualmente por el senador herrerista. Según relató en el programa televisivo Hacemos lo que podemos, estaba caminando por el Parque Batlle cuando un auto gris se paró a su lado y el conductor la invitó a subir.

Leonardo Carreño

Romina Celeste llega acompañada de dos abogadas a declarar ante la fiscal

Según lo que narró la militante trans, quien manejaba ese vehículo era Penadés, quien la llevó a un hotel de alta rotatividad para mantener relaciones sexuales. Papasso aseguró que tras ese episodio, el senador la dejó en el Parque Batlle y le pidió su celular, por donde la contactó luego para mantener un nuevo encuentro.

Una vez que se conoció la acusación de Papasso, el fiscal de Corte Juan Gómez dispuso el inicio de una investigación de oficio, que finalmente quedó en manos de Ghione.

Penadés, por su parte, negó públicamente haber mantenido relaciones con Papasso y aseguró: "Niego rotundamente las conductas delictivas de las que se me acusa". "Tengo mi orientación sexual y no reniego de ella. Lo que no admito es que por tener esa orientación sexual se me pueda acusar de pedófilo", agregó el 29 de marzo.

Este lunes en la reunión de bancada que es habitual entre los senadores blancos, Penadés pidió a sus compañeros del Senado que no le expresaran "apoyos explícitos", según manifestó en rueda de prensa tras la reunión la senadora y coordinadora de la bancada, Graciela Bianchi.

"Si el senador Penadés sigue en funciones es porque sabe que no le hace daño al Partido Nacional ni al Senado de la República", aseguró la legisladora.