"Rotundamente no": la respuesta del presidente de la Sociedad de Ginecología sobre riesgos de trihalometanos en embarazadas

El presidente de la Sociedad de Ginecología del Uruguay, Claudio Sosa, señaló que las embarazadas no deberían preocuparse por la exposición a los trihalometanos dado que hay "poca evidencia" de que pueda causar malformaciones en los fetos, tal como señaló hoy la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse.

"Rotundamente no. La idea es no exponerse. Sí frente a la planificación de un embarazo actual o nuevo obviamente no exponerse, pero aquella que se expuso no debe angustiarse ante un riesgo casi hipotético, posible, pero muy bajo. Sería peor la ansiedad que le va a generar en cuanto al resultado final que vamos a encontrar, que casi seguramente no lo veamos. Lo importante es ante la duda evitar la exposición", señaló en entrevista con Telemundo (Canal 12).

El médico destacó el informe realizado por el decano de la Facultad de Medicina, Arturo Briva. "Nuestro decano fue bastante claro, la evidencia es la que tenemos, no vamos a ocultarla, falta mucho estudio por delante pero tampoco es para alarmar en forma contundente a la población, simplemente hay que tomar las medidas para evitar la exposición", aseguró.

Sosa agregó que la "poca evidencia" que hay sobre lo que pueden causar los trihalometanos es en la ingesta de agua. Si bien en las duchas la exposición es mayor, la evidencia es menor "por lo que menos preocupación debería dar".

"Hay evidencias contundentes que no genera dudas de que hay que utilizarlas, no sería ético no utilizarlas, pero hay muchas que generan dudas por ser muy débiles y este el caso específico de los trihalometanos", aseveró.

La polémica que instaló Cosse

Este viernes la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, convocó a una conferencia y dijo que tenía en sus manos un informe encargado a la Facultad de Medicina sobre los efectos de la presencia de trihalometanos en el agua.

El informe consiste en cinco páginas en las que se responden cinco preguntas que formuló la Intendencia de Montevideo. En la conferencia de prensa, sin embargo, Cosse, con la voz entrecortada, optó por leer un sólo párrafo del informe relacionado a los riesgos de los trihalometanos para las embarazadas.

La pregunta de la comuna referida a los trihalometanos fue la siguiente: "¿Existe riesgo específico para las personas embarazadas?".

"En cuanto al consumo en etapas precoces del embarazo, la evidencia plantea relación con dos sectores de malformaciones, cara y sistema cardiovascular. En la cara, se asocian altas dosis de trihalometanos con defectos en el cierre palatino y afectaciones visuales. También se describen posibles malformaciones cardíacas con una relación dosis dependiente con los trihalometanos, tanto con la ingesta como con la exposición cutánea, o sea los baños", leyó la jerarca.

Sin embargo, hay otras partes de la respuesta que la intendenta eligió no leer en su conferencia.

El informe de la facultad aclara al principio que "en términos generales existe poca evidencia sobre efectos agudos a partir de la ingesta de agua con niveles elevados y en los casos reportados se refieren a cuadros obstructivos respiratorios".

"De todas maneras, es necesario destacar que debemos hacer énfasis en que la ausencia de evidencia en parte ocurre por lo excepcional de la situación y no debe ser confundida con que no existan riesgos potenciales o que no hemos podido identificar", continúa.

Luego de la conferencia de Cosse, el decano de la Facultad de Medicina, Arturo Briva, emitió un comunicado en el que hizo hincapié en "evitar situaciones de alarma a la población".

Briva recordó en el comunicado que en el texto remitido a la intendencia se advierte que "la evidencia sobre los riesgos en el embarazo de condiciones ambientales es siempre compleja por lo multifactorial de los resultados perinatales".

"Lo multifactorial y complejo de su análisis lleva a publicaciones contradictorias, que deben interpretarse con cautela", insiste.