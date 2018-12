Ruggeri: "Cuando pasé de Boca a River me quemaron la casa con mis padres adentro"

El exfutbolista argentino y actual panelista de televisión, Oscar Ruggeri, es famoso por sus anécdotas y en esta instancia es consultado mundialmente por haber jugado tanto en River Plate como en Boca Juniors.

En comunicación con el programa español “El Transistor” de radio Onda Cero, el “Cabezón”, aseguró que algunos hinchas xeneizes le hicieron saber su disconformidad de la peor manera

“Jugué en River y Boca y lo pasé muy bien en los dos equipos; pero Boca cuando me fui me trajo momentos no muy gratos, porque cuando pasé de Boca a River me quemaron la casa con mis padres dentro. Yo estaba con River festejando en Mar del Plata. Son las locuras que vivimos nosotros y ya es una costumbre. Fue a las tres de la mañana, los vecinos se despertaron y fueron a apagar desde afuera porque mis padres no podían salir de la casa”, recordó Ruggeri, quien aseguró que fue a encarar al jefe de la barra.

“Me fui a la casa a golpearle, era el Abuelo en ese momento, que era el capo de la 12. Manejaba todo él. Después falleció en la cárcel. Me dijo que no era él, que eran unos pibes que ya no podían dominar y caliente le dije que era la última que iba a aguantar que me hicieran algo. Por suerte después no pasó nada más”, comentó.

Además recordó sus años en Real Madrid, cuando lo tomaron los ultra pero que no tenían comparación con los barras argentinos.

“En España nunca me pidieron nada. Acá te piden cosas y tenes miedo porque tienen mucha información de nuestras familias, no sabes lo que puede pasar, es terrible. En Madrid se portaban bien, como mucho se ponían atrás del arco y sacaban los pañuelos nomás”, agregó Ruggeri.

También aseguró que sus mejores años los pasó en Logroñés en donde probó por primera vez el vino tinto.

“La primera Copa Libertadores y la única copa del mundo que tiene River en Japón la ganamos nosotros en el 1986. Tuve tres años maravillosamente lindos. Después me pasaron a Logroñés, que fue de los mejores años de mi carrera, porque qué manera de disfrutar, lo que comíamos, nos llevaban a las bodegas y nos daban de tomar vino. Ahí empecé a tomar vino tinto, no nos dejaban casi tomar agua. La pasé muy bien”, comentó el Cabezón.