Ruglio ya tiene el balance 2020 con reducción de deuda de US$ 8 millones y lo obsesiona ajustar el presupuesto

Una vez que llegó a Peñarol como presidente, Ignacio Ruglio se encontró con cifras que ya conocía de su paso por el consejo directivo anterior: una deuda de US$ 6.700.000 con los futbolistas entre los números rojos, pero en la columna del haber se encontró con US$ 5 millones en caja.

En el contexto de la pandemia de covid-19, que golpeó a todos los clubes y en especial a Peñarol, el presidente Ruglio indicó que a partir de abril bajará su presupuesto en US$ 3.000.000 anuales.

¿Es posible esto? Sí, a partir de los contratos que vencen al final de la temproda que termina este fin de semana. Con las bajas que tendrá el plantel y las altas que incorpora, el presidente adelantó que reducirá US$ 250.000 por mes, sin perder calidad en la conformación del plantel.

“Se fijaron algunas metas con sueldos máximos para poder bajar el presupuesto de fútbol en US$ 250.000 mensuales. Nacho (Ruglio) y la comisión de contrataciones se han fijado esas metas y se están cumpliendo. El club se plantó en las cifras”, comentó a Referí, el prosecretario del club, Jorge Nirenberg.

En ese contexto, agregó: “Con los contratos que vencen ahora, Peñarol tiene que balancear bien su presupuesto de fútbol porque se estaba yendo de las manos”.

Este lunes 29 de marzo, la intención del club es dar una lista de los futbolistas que no continuarán en la institución para la temporada 2021 y otros con contrato, quienes serán cedidos a préstamo a otras instituciones.

Mientras tanto, el club sigue funcionando y si bien se han bajado costos, hubo otros que se han incrementado de forma importante.

Diego Battiste

El director deportivo Pablo Bengoechea y el gerente deportivo aurinegro, Gabriel Cedrés

El rubro principal que se aumentó casi al triple en esta gestión de Ruglio, ha sido la gerencia deportiva. Peñarol hasta fines de año pagaba unos US$ 15.000 y ahora abona US$ 40.000 por mes, según comentó otra fuente consultada por Referí.

En cambio, como contrapartida, el presupuesto mensual ha bajado aproximadamente en US$ 100.000 con las salidas de los futbolistas Xisco Jiménez, el chileno Christian Bravo y Jonathan Urretaviscaya.

A ese monto hay que bajarle también el gasto que genera el nuevo cuerpo técnico encabezado por Mauricio Larriera que percibe salarios menores a los anteriores.

Por este lado es que Peñarol ha comenzado a bajar su presupuesto y también planea hacerlo con los futbolistas que lleguen de ahora en adelante.

Ya está auditado el balance 2020

El balance de 2020 ya está auditado y aprobado por el consejo directivo, basado en el trabajo del último año de gestión de Jorge Barrera como presidente.

Arroja superávit, y lo más relevante por lo que expresaron distintas fuentes del club a Referí, se produjo una reducción de deuda de entre US$ 6 millones y 8 millones en ese balance.

Tras este impulso, Ruglio quiere seguir bajando el presupuesto y reducir aún más el pasivo en el club.

Un club más abierto

El secretario general del club, Evaristo González, quien fue como candidato a presidente por el Movimiento 28 de Setiembre en contra de Ruglio, fue mantenido en en cargo.

“Pasamos a un presidente que está involucrado en todo: negociación de jugadores, de gerencia deportiva, en todas las negociaciones del club”, explicó a Referí.

Tanto él, como Guillermo Varela -otro candidato opositor en las elecciones del pasado 5 de diciembre-, gente del Damianismo y el propio Ruglio, integran la mesa chica del club, algo que también es nuevo.

Diego Battiste

Pese a haber sido oposición en las pasadas elecciones, Evaristo González continúa como secretario general del club, también es presidente del básquetbol e integra la comisión del rugby

“Nacho realmente ha formado comisiones de todo y esas las integran todos los sectores, pero todavía no han tenido acción. Solo la de fútbol ha trabajado un poco más o menos y un poco la parte legal. Están en un proceso y se van a votar ahora. Ha dejado la apertura completa de que los 11 directivos tengan acceso al 100% de los contratos, los sueldos, los gastos, algo que históricamente en Peñarol no era así. Esa es una virtud suya, porque demuestra que es transparente”, explicó González.

Nirenberg va por el mismo camino con su opinión: “Veo como algo nuevo que participan todos, gente en las comisiones importantes que no son del grupo político de Nacho como Juan Susena, nuevo presidente de formativas, Guillermo Varela liderando la comisión de contrataciones, todas las partes políticas representadas. Lo que Nacho prometía de que todos tenían que participar lo está haciendo. La mesa chica, debía ser chica, pero con integrantes de uno de cada grupo político para que todos estuvieran representados y ser todos responsables de virtudes, errores y fracasos. Que Peñarol sea uno”.

En tanto, Evaristo agrega: “Me mantuvo en la secretaría general, soy presidente del básquetbol y en la comisión de Peñarol rugby. Amplió el espectro y no puedo decir nada, me dio la confianza para mantenerme en el cargo y no me condicionó el cargo a votos partidarios. Tengo libertad de votos y eso para mí es muy importante”.

El club para los directivos está abierto y tiene acceso cualquiera de ellos a los números que pretendan conocer, siendo de alguna forma, más transparente.

Por su parte, también se mejoró la coordinación con los delegados y otras personas que trabajan en Peñarol y tienen cargos en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

“Se ha trabajado bien desde el punto de vista de lo que es la AUF. Más allá de que Nacho siempre estuvo vinculado sobre todo a los temas internacionales, de la gestión AUF estaba alejado y hemos tenido varias reuniones que de alguna forma le pintaron un pantallazo general, una idea de en qué se trabaja y qué se ha mejorado el trabajo de Peñarol en los últimos años”, explicó a Referí el actual vicepresidente de la Asociación, Gastón Tealdi.

Leonardo Carreño

Gastón Tealdi se mantuvo como vicepresidente en la AUF a pedido de Ruglio, pese a que en las pasadas elecciones iba como vicepresidente de Damiani

Y añadió: “Se trabajó muy bien en la coordinación en lo que son todas las personas que trabajan en Peñarol y los que tienen cargos en la AUF, hay un equipo que trabaja muy consustanciado. Muchos ya nos conocíamos, como los casos de Gonzalo Moratorio y Juan Antonio Rodríguez, eso facilita esa transición que siempre es traumática y que en este caso fue mucho más sencilla porque ya había gente trabajando en la AUF por Peñarol y en ese sentido no implicó un impacto tan grande y trabajar conjuntamente con Nacho en lo que son las políticas AUF, más allá del tema de los arbitrajes que tomó estado público, hay una política en donde todos tenemos conocimiento de lo que está ocurriendo, hay comunicación, que creo que son los aspectos que más podemos destacar del poco tiempo de gestión que tiene Ruglio hasta ahora”.

También sostuvo Tealdi que “hasta la oposición ha tenido un perfil constructivo, en la medida de que eventualmente, si pudiera existir alguna diferencia se mantiene en la interna de lo que es Peñarol y no hay controversias públicas como se vivían en su momento. Esperemos que eso se pueda mantener y sostener en el futuro. Eso también me parece importante porque no impacta en lo que es la estructura de Peñarol, cualquier diferencia que pueda haber entre los grupos políticos”.