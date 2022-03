Rusia se quedó sin Netflix: la plataforma cortó su servicio por el conflicto con Ucrania

Netflix suspendió su servicio en Rusia como protesta por la invasión a Ucrania. La plataforma, que ya había interrumpido la semana pasada sus adquisiciones de contenido y la producción de programas originales en ese país, fue un paso más allá y cortó sus transmisiones, emulando a diferentes empresas occidentales que dejaron de proveer sus servicios o cortaron sus vínculos con el país euroasiático luego de que se iniciara el conflicto.

"Dadas las circunstancias sobre el terreno, hemos decidido suspender nuestro servicio en Rusia", indicó un portavoz a la revista estadounidense Variety.

Líder del streaming a nivel mundial con 221,8 millones de usuarios a finales de 2021, Netflix es un actor menor en Rusia, donde cuenta con menos de un millón de suscriptores, según The Wall Street Journal. Netflix opera en el país desde 2016, y tiene como particularidad que se trata de una operación conjunta con el grupo de medios nacionales ruso.

Netflix no publica cifras específicamente del mercado ruso y tampoco respondió a una petición de la agencia AFP sobre el número de usuarios en Rusia.

El lunes, Netflix indicó al portal Vulture que no tenía intenciones de cumplir con la ley rusa que impone a las plataformas de streaming ofrecer varios canales gratuitos, algunos de los cuales son considerados fuente de propaganda gubernamental. El gigante del video en línea debía, en teoría, difundir estos canales a partir de marzo.

La plataforma anunció también que pondrá a disposición de forma gratuita (es decir, para no suscriptores) el documental Winter on fire, estrenado originalmente en 2015 y que trata sobre uno de los puntos de origen de esta invasión actual: el conflicto iniciado en 2014 por las protestas contra el entonces presidente ucraniano, Viktor Yanukovich, un gobernante cercano a Rusia cuya decisión de no firmar un acuerdo con la Unión Europea inició una serie de manifestaciones que llevaron a su renuncia, al tiempo que motivaron la intervención rusa en el país, con la anexión de la península de Crimea.

Fuente: Con base en AFP