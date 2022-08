Rusia señaló a una ucraniana como la autora del atentado que mató a la hija de Alexander Duguin

Según el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB), la ucraniana Natalia Vovk sería la autora del atentado que mató a Daria Dúguina, la hija del filósofo y escritor ultranacionalista ruso Alexander Duguin. Mediante un comunicado, el FSB afirmó que Vovk ingresó al país con una matrícula de Donetsk en una operación orquestada por los servicios especiales ucranianos para luego huir a través de Estonia.

"Se estableció que el crimen fue preparado y cometido por los servicios especiales ucranianos. La autora es una ciudadana ucraniana, Natalia Pávlovna Vovk, nacida en 1979, que llegó a Rusia el 23 de julio de 2022 junto con su hija, Sofía Mijáilovna Shabán, nacida en 2010. Para organizar el asesinato de Daria Dúguina y obtener información sobre su estilo de vida, alquilaron un piso en Moscú, en la casa donde residía la fallecida", informa el comunicado.

El texto señala que Vovk utilizó un automóvil Mini Cooper para vigilar a la periodista y la matrícula de la República Popular de Donetsk E982HN DPR para entrar en Rusia. El informe agrega que una vez en Moscú, Vovk y su equipo de apoyó usaron una matrícula de Kazajistán, que cambiaron por una ucraniana para salir del país.

Según el FSB, "el día del asesinato, Vovk estaba en el festival literario y musical Tradición, en el que Dúguina estaba presente como invitada de honor”. El comunicado señala que “después de cometer la detonación controlada del Toyota Land Cruiser Prado conducido por Dúguina, Vovk partió hacia Estonia el 21 de agosto a través de la región de Pskov”.

La información oficial precisa que las autoridades policiales rusas están formalizando los documentos para la búsqueda y captura internacional de Vovk “con el fin de su extradición y juicio en Rusia” por el hecho ocurrido el sábado en la carretera de Mozháiskoye, ubicada en el distrito de Odintsovo de la región de Moscú, cuando un artefacto explosivo instalado en el auto que conducía Dúguina detonó causando la muerte inmediata de la periodista y politóloga.

El gobierno de Ucrania, en tanto, aseguró hasta el momento que no tuvo "nada que ver" con la explosión mató a Dúguina, de 29 años, la hija de Alexander Duguin, uno de los mentores ideológicos del presidente ruso, Vladimir Putin, y quien en sus apariciones televisivas ha popularizado el concepto de "Nueva Rusia", que Moscú ha usado para justificar la anexión de la península ucraniana de Crimea en 2014 y su apoyo a rebeldes separatistas del este de Ucrania.

El comunicado del FSB difundido está en líneas con lo anunciado el sábado pasado por la vocera de la Cancillería rusa, Maria Zajarova, quien ya había adelantado que los investigadores seguían una "pista ucraniana" que la portavoz dijo que de confirmarse se trataría de un hecho de “terrorismo de Estado por parte del régimen de Kiev".

Por su parte, en asesor del presidente ucraniano, Volodimir Zelenky, rechazó las acusaciones rusas. "No somos un Estado criminal como Rusia, y definitivamente no somos un Estado terrorista", dijo Mijailo Podoliak a la TV estatal de Ucrania. "Ucrania no tiene nada que ver con el atentado que mató a la hija del filósofo Duguin en Rusia”, agregó Podoliak.

Allegados a la familia de Duguin dijeron a las agencias de noticias rusas que el objetivo del ataque habría sido el intelectual, ya que padre e hija habían viajado juntos al festival y que, por motivos no especificados, Dúguina decidió regresar del evento sola. La agencia de noticias estatal rusa TASS informó que, según resultados preliminares de la investigación, la explosión fue resultado de la detonación de al menos 400 gramos de TNT plantados bajo el vehículo, del lado del conductor.