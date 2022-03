Salinas criticó que oferta de empresas para absorber médicos de Casa de Galicia: está "muy alejada" de la idea del gobierno

El ministro de Salud, Daniel Salinas, se mostró crítico con la oferta de las cinco empresas que absorberán a los socios, funcionarios y médicos de Casa de Galicia, e indicó que "está muy alejada" de las pretensiones del gobierno.

Según Salinas, la oferta de distribuir a cinco personas por cada mil socios absorbidos está lejos de garantizar la continuidad de la "calidad asistencial" en las mutualistas a las que irán los socios, tema en el que el Ministerio de Salud Pública (MSP) será "muy celoso", expuso el ministro.

"No digo que me sorprendió, pero sí que fue un número que no refleja el espíritu de la ley que todo el Parlamento, tanto senadores como diputados, plasmaron", expresó Salinas sobre la oferta. La ley N° 20.022, votada en consenso por todos los partidos políticos, no expresa un número concreto ni una proporción de funcionarios distribuidos por cada mil socios, pero Zaida Arteta, presidenta del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), coincidió en que el número ofrecido por las empresas "no es el espíritu del legislador", según dijo a El Observador.

Sin embargo, Salinas valoró que este lunes el MSP volvió a reunirse con el SMU y las empresas que absorberán socios y funcionarios (Universal, Cudam, Hospital Evangélico, Círculo Católico y Crami), y estas presentaron por primera vez "números concretos", con la "cantidad de horas, cantidad de personas, cantidad de puestos" que ofrecen redistribuir.

Esto a Salinas le parece importante para avanzar dentro de un marco de negociación que también tiene matices desde el ala médica: el ministro detalló que Casa de Galicia vendía "muchos servicios", que algunas de los prestadores a los que irán sus funcionarios no venden, y también la mutualista en cierre tiene a muchos médicos abocados al mantenimiento de los Institutos de Medicina Altamente Especializada (IMAE), en los que "seguirán trabajando", remarcó el jerarca.

"Seguramente se va a llegar a un acuerdo con sensibilidad social. Este es un gobierno con sensibilidad social, que apuesta al diálogo, que no apostó a la fractura", dijo Salinas, y agregó que esta es la primera vez que "se considera el trabajo médico" ante el cierre de una mutualista en este país. "Este comité ejecutivo del SMU tiene un gran galardón para exhibir", enfatizó.

No médicos

El ministro Salinas fue consultado sobre las negociaciones con los funcionarios no médicos de Casa de Galicia y expresó que el acuerdo entre este grupo y las empresas "está muy encaminado".



En este rubro el Poder Ejecutivo negocia con el "Plan B" como base, aprobado con el aval de la FUS y la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia (Afuncag) en diciembre, y ratificado tras la salida de la mesa directiva del sindicato en enero, que propone que 840 trabajadores sean redistribuidos a otras instituciones de salud y 460 queden en un seguro de paro especial.