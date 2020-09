Salto: diputado colorado amenaza con dejar la coalición y denuncia a blancos por "corrupción"

El diputado colorado por Salto, Omar Estévez, aseguró este miércoles que si se continúan registrando actos de "corrupción" en el departamento, que adjudicó al Partido Nacional, abandonará la coalición de gobierno el próximo lunes. Según dijo, estas irregularidades consisten en "ministros que vienen con autos oficiales a hacer política al departamento" y en el direccionamiento en los "cargos políticos", en referencia a Carlos Albisu, que fue elegido como presidente de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande y es el candidato blanco a la intendencia de Salto.

"Yo no quiero ser parte de ninguna corrupción en el país, porque trabajé para una coalición que quería terminar con la corrupción. ¿Seguimos en corrupción? Bueno, el "Paco" Estévez, diputado del Partido Colorado en Salto, no quiere ser más parte de la coalición. O terminamos con la corrupción o no soy más parte de la coalición. Me voy a declarar libre", sostuvo el legislador que pertenece al sector liderado por el exintendente y candidato a la intendencia, Germán Coutinho.

Consultado por la prensa acerca de qué determinaría su salida definitiva de la coalición de gobierno, Estévez afirmó: "Depende de que sigan cayendo esos regalitos del cielo que nunca aparecieron, que aparecían solo con el Frente Amplio. Vos no podés andar con una camioneta del Mides (Ministerio de Desarrollo Social) y un cartel de la 404 (lista perteneciente al sector nacionalista Aire Fresco) entregando la canasta".

Consultado por El Observador, Albisu prefirió no contestarle al legislador y dijo que no va a "entrar en este tipo de políticas" porque busca "construir otro departamento" con "tolerancia y en unidad".

"Hay otras prioridades para el departamento que tenemos que encarar todos juntos a partir del lunes", remató.

De todas formas, la participación de ministros en campaña, algo permitido por la Constitución, también ocurrió en filas coloradas. El ministro de Turismo, Germán Cardoso, fue uno de los protagonistas del acto de cierre de campaña de Coutinho y en un efusivo discurso llamó a votar por su "tocayo".

Cardoso no viajó en auto oficial hasta Salto ni cobró ningún tipo de viático porque entiende que su apoyo político "no lo debe de financiar el Estado" y "no hay que mezclar los tantos", según dijo a El Observador.

"(Con Coutinho) nos une la convicción de asumir la responsabilidad ante los salteños de trabajar con todas nuestras energías, para recuperar el destino turístico que este departamento por excelencia supo tener y que será, no tengan ninguna duda cuando recuperemos el destino Termas, una generación importantísima de fuentes de trabajo que se va a traducir en mejora de la calidad de vida de todos los salteños", dijo Cardoso.

El secretario de Estado continuó con su discurso, dijo que el candidato a la intendencia "es un tipo que tiene un amor por su Salto y su gente" y que es "la garra que Salto necesita".

Las declaraciones de Estévez llegan sobre el tramo final de la campaña electoral en el departamento, que presenta un escenario abierto. Los colorados, que estuvieron en la definición de las últimas elecciones departamentales, ahora aparecen como la tercera fuerza política según todas las encuestas nacionales, pero entienden que las mediciones están erradas y han sido utilizadas por los blancos como un "bombardeo aéreo", según dijo Coutinho en una nota anterior.

La última encuesta de Opción, por ejemplo, que agrupa los resultados obtenidos en julio y agosto, le da la ventaja al FA con el 38%, seguido por el Partido Nacional con 30%, mientras que el Partido Colorado apenas obtendría el 19%.

La de Factum, que fue realizada entre el 11 y el 16 de setiembre, presenta un empate técnico entre Albisu (34%) y Lima (34%), y muy por debajo aparece Coutinho (19%).

Las mediciones de Radar, en tanto, que presentan una foto de la intención de voto al 19 de agosto, muestran un panorama competitivo entre frenteamplistas (34%) y nacionalistas (29%), pero con una leve ventaja a favor del oficialismo local. Coutinho, por detrás, aparece con el 19% de las preferencias.