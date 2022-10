Sanguinetti compró por US$ 10.200 la cédula y la credencial de Batlle y Ordóñez

El expresidente de la República Julio María Sanguinetti adquirió este sábado en una subasta pública por US$ 4.200 la cédula de identidad y por US$ 6.000 la credencial del histórico líder colorado José "Pepe" Batlle y Ordóñez. La idea es donar ambos documentos a la Casa de del Partido Colorado.

Sanguinetti también pujó por un reloj de bolsillo de 18 quilates de oro de Batlle y Ordoñez hasta los US$ 5.100, pero fue vendido a otro particular que pagó US$ 6.000. La base de este reloj era de US$ 4.000.

Decenas de objetos pertenecientes al expresidente José Batlle y Ordóñez comenzaron a ser subastados desde este viernes 14 y sábado 15 de octubre.

La colección está compuesta por 50 lotes, pero los objetos en sí son más, ya que —por ejemplo— un lote que se subastará consiste en 13 medallas de bronce y plata conmemorativas de diversos acontecimientos históricos, que Batlle tenía en su posesión. Esta colección llegó a manos de la casa de subastas por la familia de la viuda del nieto de Batlle y Ordóñez, explicó Guillermo González, encargado de catalogar las piezas.

Algunos de los objetos más destacados son un relicario de oro con la inscripción “Capelli di Garibaldi”, que tiene un mechón de pelo perteneciente a Giuseppe Garibaldi en su interior. Sebastián Zorrilla de San Martín, director de Zorrilla Subastas —que se encarga del evento—, detalló que en el catálogo hay “cosas muy importantes” del dos veces mandatario. Son ítems “muy particulares de él, muy personales”, enfatizó.

También hay varios documentos de interés: la Constitución de 1830, algunos documentos de la época del virreinato, y manuscritos de figuras como Lucas Obes, Fructuoso Rivera o Simón Bolívar.

