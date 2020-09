Santiago Cartagena debutó con gol y se emocionó en el festejo

El volante de Nacional Santiago Cartagena debutó este domingo en la goleada de los tricolores contra Cerro por la décima fecha del Torneo Apertura.

Cartagena, que el 1º de setiembre cumplió 18 años, entró a los 79 minutos por Gabriel Neves y a los 92' se mandó al ataque aprovechando un callejón por la banda derecha y asistido por Santiago Rodríguez pisó el área, definió cruzado y marcó el quinto gol para el definitivo 5-1 de Nacional.

Diego Battiste

Cartagena, emoción genuina

Hijo de Sebastián Cartagena, volante ofensivo zurdo de Danubio, integrante de la selección sub 20 que fue vicecampeona en el Mundial de Malasia 1997, el juvenil volante integró la selección sub 17 que jugó el Sudamericano sub 17 de Perú el año pasado.

El viernes había extendido hasta 2023 su contrato con Nacional.

@Nacional

Integró una generación tricolor muy buena donde también estaban Renzo Orihuela, Nicolás Marichal, Axel Pérez, Martín Satriano y Enzo Facchin, entre otros. En juveniles solía realizar la doble pisada con la que Ruben Pereira sorprendió a los alemanes en un amistoso previo a Italia 1990. Esa jugada la hizo con la sub 17 en el partido contra Chile y terminó 4-2. Aquel equipo dirigido por Alejandro Garay no logró la clasificación al Mundial.

Gustavo Munúa, compañero de Cartagena padre en 1997, lo ascendió en el arranque de la temporada este año. Sin embargo, el 20 de enero fue descendido a Tercera junto con Cristian Duma, Andrés Romero, Lucas Sanseviero y Axel Pérez.

El reinicio del fútbol, tras los cinco meses de pandemia, llevó a Munúa a echarle mano. Lo tuvo en el banco de suplentes contra Peñarol y ante Fénix. El domingo le dio pista contra Cerro y el volante de 1,70 metros respondió con un gol.

Diego Battiste

Rodrigo Amaral lo felicita

En el festejo, todo el recorrido por juveniles, se le pasó en flashes mientras corría hacia al José María Delgado para celebrar su gol. Sus ojos se cerraron y rompió el llanto de emoción. Rodrigo Amaral fue el primero en felicitarlo. Luego todos sus compañeros celebraron muy especialmente su conquista.

"El Carta estaba muy feliz el viernes cuando firmamos el contrato y esto es lo que queremos con el plantel de Nacional, que se nutra de sus juveniles", dijo José Decurnex a VTV tras el triunfo ante Cerro.