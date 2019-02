Santiago Rodríguez se perderá un solo partido en el Apertura

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) sancionó con dos partidos a Santiago Rodríguez y con uno a Álvaro "Palito" Pereira por sus expulsiones en el clásico de la Supercopa Uruguaya del domingo en el que el tricolor se consagró campeón en la definición por penales ante Peñarol.

"Si bien el tribunal tiene un viejo criterio de sancionar con tres partidos el puntapié intencional en forma de plancha por la gravedad de la infracción y el riesgo de lesionar al adversario, en este caso en particular entendimos que si bien hubo una plancha la misma fue de costado, no fue de frente y fue con la intención de interrumpir la trayectoria de la pelota. No existió ese riesgo que sí existe en una plancha típica y por eso redujimos el monto de la sanción de tres a dos partidos", contó a Referí uno de los miembros de la Comisión Disciplinaria.

"Además, como se trata de un jugador primario absoluto, que no tiene antecedentes, Nacional va a poder pedir la suspensión condicional de la pena cuando cumpla el 50% de la misma, es decir, después del primer partido de suspensión y ahí quedaría habilitado para la segunda fecha del Apertura", agregó el letrado.

Álvaro "Palito" Pereira fue sancionado con un partido de suspensión por su expulsión por doble amarilla, "por juego brusco", y se le aplicará la sanción automática de un partido.

"En relación a las bengalas que se encendieron en el estadio no recibimos ninguna denuncia de la comisión de seguridad de la AUF, al menos por el momento", expresó el miembro de la Comisión.